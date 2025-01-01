オーディオトレーニングビデオジェネレーター：魅力的なコースを作成

AIによるボイスオーバー生成でスクリプトから魅力的なトレーニングビデオを作成し、プロフェッショナルで影響力のあるトレーニング体験を瞬時に提供します。

217/2000

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
小規模ビジネスオーナーをターゲットにした30秒の製品紹介ビデオを制作し、新しいサービスの主な利点を紹介してください。プロフェッショナルでクリーンな視覚スタイルを採用し、信頼と明確さを伝えるために温かくスムーズなボイスオーバーを補完します。HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に開発し、ボイスオーバー生成機能を利用して、このAIボイスジェネレーター駆動の説明ビデオのために魅力的なオーディオを簡単に作成し、広範な編集なしで高品質なプレゼンテーションを保証します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマネージャー向けに、コンテンツ最適化のクイックヒントを提供する45秒のダイナミックなビデオをデザインしてください。ビデオはモダングラフィックスと明確なオンスクリーンテキストで視覚的に駆動され、魅力的でテンポの速いAIボイスでサポートされるべきです。HeyGenの字幕/キャプションをフル活用してアクセシビリティを確保し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用して視覚的な魅力を高め、音声なしでも視聴者の注意を引き、情報を効率的に伝える効果的なソーシャルメディアビデオ資産を作成します。
サンプルプロンプト3
L&Dチームを対象とした20秒の簡潔な内部コミュニケーションビデオを作成し、新しい会社方針やマイクロトレーニングモジュールを発表します。視覚スタイルは直接的でプロフェッショナルであり、権威あるが親しみやすいAIボイスを特徴とします。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまな内部プラットフォームに適合させ、ボイスオーバー生成を活用して一貫した高品質のオーディオを作成し、すべての従業員にとって簡単に理解できる効率的なトレーニングビデオの更新を実現します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

オーディオトレーニングビデオジェネレーターの仕組み

AIビデオジェネレーターでプロフェッショナルなトレーニングビデオをシームレスに作成します。テキストをダイナミックなビジュアルと魅力的なオーディオに変換し、L&Dチームに最適です。

1
Step 1
トレーニングスクリプトを作成
まず、トレーニング素材をテキストとして入力します。スクリプトからのテキストビデオ機能があなたの言葉を基礎的なビデオに変換し、包括的なトレーニング体験を簡単に構築できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様なAIアバターから選択して、コンテンツを視覚的に提示します。これらのデジタルプレゼンターはエンゲージメントを高め、さまざまなトレーニングビデオに最適な形でメッセージを伝えます。
3
Step 3
自然なボイスオーバーを生成
高度なボイスオーバー生成を活用して、トレーニングビデオに自然なナレーションを追加します。この機能により、高品質なオーディオを簡単に作成でき、効果的な学習に不可欠です。
4
Step 4
明確な字幕を適用
トレーニングコンテンツがアクセス可能で明確であることを確認するために、字幕/キャプションを追加します。この重要な機能は理解と記憶を助け、すべての学習者にとって効果的なビデオを作成します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なトレーニングを効率化

.

医療や技術的なトレーニングのような複雑なテーマを、明確で理解しやすいAIビデオコンテンツに変換し、効果的な学習を実現します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにしてAIビデオ作成プロセスを革新できますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的なビジュアルコンテンツに変えるために設計された高度なAIビデオジェネレーターであり、作成プロセス全体を効率的かつクリエイティブにします。HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターとテキストからビデオへのAI機能を活用して、高品質なトレーニング体験を迅速に制作できます。

HeyGenはコンテンツ開発のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？

HeyGenは、多様なテンプレート、カスタマイズ可能なAIアバター、直感的なビデオ編集ツールを含む強力なクリエイティブツールのスイートを提供し、コンテンツを強化します。魅力的なソーシャルメディアビデオ、プロフェッショナルなボイスオーバー、ダイナミックなトレーニングビデオを簡単に生成できます。

HeyGenはビデオ制作のための包括的なオーディオ機能をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは強力なオーディオトレーニングビデオジェネレーターとして機能し、洗練されたAIボイスジェネレーター技術を統合しています。当プラットフォームは高品質なボイスオーバーと正確なリップシンク機能を保証し、ビデオコンテンツをより魅力的で影響力のあるものにします。

HeyGenはL&Dチームが効果的なトレーニングビデオを作成するのを支援できますか？

はい、HeyGenは包括的なトレーニングビデオを制作し、トレーニング体験を向上させたいL&Dチームに最適です。当プラットフォームは技術的なトレーニングコンテンツの作成を効率化し、AI生成の字幕やシームレスな翻訳などの機能を提供して、より広い視聴者にリーチします。