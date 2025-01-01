究極の出席計画ビデオメーカー

AIを活用したテンプレートを使用して、プロフェッショナルな出席サマリーと計画ビデオを迅速に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

コンテンツクリエイターやマーケティングチーム向けに、HeyGenのAIビデオ生成の実力を紹介する90秒の技術的なウォークスルーを開発してください。ビデオはモダンでダイナミックなビジュアルスタイルを採用し、スクリプトから完成したビデオまでのステップを複数の多様なAIアバターが紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を活用して、対話と同期された字幕/キャプションを自動生成し、複雑な制作なしで高品質のコンテンツを作成する容易さとスピードを強調します。
社内トレーニング部門やeラーニング開発者向けに、HeyGenのAIアバターの技術的な多様性を複雑な指導コンテンツにおいて示す2分間の包括的なトレーニングビデオを設計してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で教育的であり、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの視覚的な補助を使用して詳細なプロセスを説明するために様々なAIアバターを使用します。HeyGenのボイスオーバー生成を使用して作成されたプロフェッショナルで明確なボイスオーバーが、視聴者を効果的に学習素材に導きます。
イベントオーガナイザーやマーケティングプロフェッショナルを対象にした、バーチャルイベント向けの活気ある45秒のプロモーションビデオを制作し、HeyGenの出席サマリービデオメーカーとしての有用性を強調します。ビジュアルスタイルは明るく祝祭的であり、主要なイベント統計と参加者のエンゲージメントを簡単に理解できる形式で紹介します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用してソーシャルメディア向けに最適化し、エネルギッシュなボイスオーバーで興奮と成功を伝えます。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

出席計画ビデオメーカーの仕組み

AIを活用したツールを利用して、迅速かつプロフェッショナルな結果を得るために、視聴者に情報を提供し、興奮させる魅力的な出席計画ビデオを簡単に作成します。

スクリプトビデオを作成
出席の詳細を直接ビデオに変換し、強力なスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用してテキストスクリプトを入力します。
魅力的なAIアバターを追加
多様なAIアバターのライブラリから選択し、画面上のプレゼンターとしてプロフェッショナルで人間味のあるメッセージを伝えます。
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
ボイスオーバー生成機能を使用してビデオの音声をさらにカスタマイズし、すべての参加者に明確で魅力的なナレーションを提供します。
アクセス可能なキャプションでエクスポート
自動的に字幕/キャプションを生成して出席計画ビデオを完成させ、配布のために希望の形式で簡単にエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

年間計画の更新を効率化

重要な年間計画ビデオと更新をすべての関係者に効率的に配信し、明確なコミュニケーションと出席意識を確保します。

よくある質問

HeyGenは多様なコンテンツニーズに対してどのように迅速なAIビデオ生成を促進しますか？

HeyGenは高度な「AIビデオ生成」技術を活用し、ユーザーが「スクリプトからのテキスト-to-ビデオ」を簡単に変換できるようにします。リアルな「AIアバター」のライブラリと統合された「AIボイスオーバー」により、HeyGenは「コンテンツ作成」プロセスを効率的にします。

HeyGenは特定のブランディング要件やイベントプロモーションのためにビデオをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは強力な「ブランディングコントロール」を提供し、ユーザーがロゴやブランドカラーをシームレスにビデオに統合できるようにします。「AIを活用したテンプレート」を使用して、ブランドアイデンティティに完全に一致する「イベント計画」や「バーチャルイベント」のためのプロフェッショナルな「プロモーションビデオ」を迅速に作成できます。

HeyGenはビデオのアクセシビリティを確保し、視聴者のエンゲージメントを向上させるためにどのような機能を提供しますか？

HeyGenは統合された「AIキャプションジェネレーター」を通じてアクセシビリティとエンゲージメントを向上させ、自動で編集可能な字幕を提供します。さらに、先進的な「ボイスオーバー生成」機能により、多様な言語オプションを提供し、「トレーニングビデオ」や「ソーシャルメディア」コンテンツを普遍的に理解可能にします。

HRマネージャーやイベントオーガナイザーは、効果的な計画とサマリーのためにHeyGenをどのように活用できますか？

「HRマネージャー」や「イベントオーガナイザー」は、HeyGenの「AIを活用したテンプレート」を使用して、魅力的な「出席計画ビデオメーカー」や「出席サマリービデオメーカー」コンテンツを作成することで大いに恩恵を受けることができます。HeyGenはプロフェッショナルな「年間計画ビデオ」や魅力的なイベント後のサマリーの制作を簡素化し、貴重な時間を節約します。