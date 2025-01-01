アスリートスポットライトビデオメーカー：魅力的なスポーツハイライトを作成
プロフェッショナルなビデオテンプレートで簡単に魅力的なアスリートハイライトを作成し、すぐに共有可能なコンテンツを作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
大学のスカウト向けに、アスリートの主要な成果とスキルを強調した1分間のプロフェッショナルなリクルートメントビデオを作成します。ビジュアルスタイルはクリーンでアクションに焦点を当て、彼らの抱負と強みを明確に伝えるモチベーショナルな「ボイスオーバー生成」を補完し、将来の機会に向けた洗練された概要を提示します。
コーチや将来のアスリート向けに、複雑なプレーやトレーニングエクササイズを分解する2分間の技術分析ビデオを作成します。スローモーションリプレイ、明確なオンスクリーングラフィックス、「字幕/キャプション」を使用して複雑な技術を説明し、AIビデオ編集と高度な編集ツールを通じてパフォーマンス向上を目指す人々にとって非常に有益でアクセスしやすいコンテンツを作成します。
アスリートのスポンサーを引き付け、個人ブランドを構築するための45秒のブランディングビデオを制作し、カスタム要素を組み込みます。ビジュアルとオーディオスタイルはアスリートのアイデンティティに一致し、トレーニングと競技のクリップのモンタージュを特徴とします。HeyGenの「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を活用して、さまざまなプラットフォームに最適化されたプロフェッショナルでカスタマイズされたプレゼンテーションを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIビデオ編集のプロセスをどのように簡素化しますか？
HeyGenは、直感的なオンラインビデオエディターを提供し、先進的なAIビデオ編集機能を活用して簡単にビデオを作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、プロフェッショナル品質のビデオを最小限の労力で生成できるように、制作プロセス全体を効率化します。
HeyGenのビデオ作成プラットフォームにはどのようなブランディングコントロールがありますか？
HeyGenは、独自のアイデンティティでビデオをカスタマイズするための強力なブランディングコントロールを提供します。ロゴ、好みの色、フォントを簡単にビデオプロジェクトに統合し、作成されたすべてのコンテンツで一貫したブランド表現を確保します。
HeyGenは自動的に字幕を追加し、異なるプラットフォーム向けにビデオをリサイズできますか？
はい、HeyGenは字幕とキャプションの追加を自動化し、コンテンツのアクセシビリティと視聴者のエンゲージメントを向上させます。また、さまざまなアスペクト比に最適化されたビデオリサイズをサポートし、ソーシャルメディアでの共有を容易にします。
HeyGenはAIアバターとテキスト読み上げボイスオーバーをビデオ制作でサポートしていますか？
もちろんです。HeyGenは、リアルなAIアバターと高品質のボイスオーバーおよびテキスト読み上げ生成を使用して、ダイナミックなビデオを作成する力をユーザーに提供します。これにより、従来の撮影を必要とせずに、スクリプトからのテキストをビデオに効率的に変換し、物語を生き生きとさせることができます。