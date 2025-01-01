アスリートのトッププレイを紹介するダイナミックな1分間のリクルートメントビデオを制作します。大学を目指すアスリートとそのコーチをターゲットに、プロフェッショナルでありながらインスピレーションを与えるビジュアルスタイルで、明確でモチベーションを高めるナレーションを提供します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、重要な統計と成果を強調する魅力的なボイスオーバーを迅速に生成し、これらのリクルートメントビデオを際立たせます。

ビデオを生成