アスリートコンディショニングビデオメーカーで可能性を解き放つ

アスリートやコーチのための効果的なトレーニングビデオを作成し、動きをガイドするためのボイスオーバーを簡単に生成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
コーチやアスリートを対象にした60秒の指導用トレーニングビデオをデザインし、複雑なコンディショニングエクササイズを正確な動きで詳述します。ビデオは情報を伝える視覚スタイルを採用し、HeyGenの生成する穏やかで励ましの声を使って各ステップを説明し、明確なデモンストレーションと最小限の背景音楽で集中力を高めます。
サンプルプロンプト2
個人のフィットネスジャーニーにインスピレーションを求める人々をターゲットにした、魅力的な30秒のアスリートコンディショニングビデオメーカーのハイライトリールを制作します。この短編映画は、シネマティックなスローモーションリプレイ、ドラマチックな音楽、HeyGenによって生成されたインパクトのある字幕/キャプションを通じて、力強いメッセージと感情的な物語を伝えるインスパイアリングな視覚美学を体現します。
サンプルプロンプト3
ソーシャルメディアビデオ向けに設計された15秒のフィットネスビデオクイックチップを開発し、幅広いオンラインオーディエンスをキャッチします。この迅速なセグメントは、直接的で視覚的に魅力的なスタイルを必要とし、クイックカットと強力な行動喚起を使用し、HeyGenのアスペクト比リサイズとエクスポートを使用して、プラットフォーム間でシームレスに共有できるように最適化されています。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アスリートコンディショニングビデオメーカーの使い方

プロフェッショナルで効果的なアスリートコンディショニングビデオを簡単に作成します。AIを活用したツールでトレーニングコンテンツを強化し、パフォーマンスを向上させましょう。

Step 1
映像をアップロード
まず、既存のアスレチックドリルやワークアウトクリップを個人の「メディアライブラリ」にアップロードします。この機能により、すべての生素材を効率的に管理し、魅力的なワークアウトビデオコンテンツを作成するために必要なものをすべて揃えることができます。
Step 2
テンプレートを選択
スポーツやフィットネスコンテンツ専用に作成された豊富な「テンプレートとシーン」ライブラリから選択します。これらのテンプレートはプロフェッショナルな構造を提供し、ゼロから始めることなく魅力的なトレーニングビデオを迅速に組み立てるのに役立ちます。
Step 3
指導要素を追加
「ボイスオーバー生成」機能を使用して、明確な指示をビデオに追加します。スクリプトを自然な音声に変換し、視聴者が各エクササイズを理解できるようにします。これにより、コンディショニングコンテンツがより効果的になり、専門的なAIビデオメーカーとしての地位を確立します。
Step 4
エクスポートと共有
ビデオを完成させ、「アスペクト比リサイズとエクスポート」を使用してさまざまな形式でエクスポートします。ソーシャルメディアや内部コーチングのいずれであっても、HeyGenは高品質のフィットネスビデオをあらゆるプラットフォームで準備し、リーチとエンゲージメントを最大化します。

使用例

トレーニングのエンゲージメントと保持を向上

インタラクティブでパーソナライズされたAI生成トレーニングビデオを通じて、コンディショニングプログラムにおけるアスリートのエンゲージメントと保持を向上させます。

よくある質問

HeyGenはコーチがプロフェッショナルなアスリートコンディショニングビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenはAIアバターと「スクリプトからのテキストビデオ」機能を使用して、コーチが魅力的なアスリートコンディショニングビデオを制作するのを支援します。ダイナミックなテンプレートと「ブランディングコントロール」を活用して、アスリートを引き込むプロフェッショナルなワークアウトビデオを開発できます。

HeyGenを使用してソーシャルメディア向けの魅力的なフィットネスビデオを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenを使用すると、ソーシャルメディアビデオのようなプラットフォーム向けに「魅力的なフィットネスビデオ」を迅速に作成できます。「スクリプトからのテキストビデオ」機能と「アスペクト比リサイズとエクスポート」、自動「字幕/キャプション」を組み合わせて、コンテンツ作成を効率化します。

HeyGenはトレーニングビデオの品質を向上させるためにどのような機能を提供していますか？

HeyGenは「AIアバター」と強力な「ボイスオーバー生成」を含む高度な機能を提供し、「トレーニングコンテンツ」を向上させます。また、豊富な「メディアライブラリ」と「明確な画面上のテキスト」で「トレーニングビデオ」を強化できます。

HeyGenを使用してワークアウトビデオの一貫したブランディングを確保することは可能ですか？

もちろんです。HeyGenの包括的な「ブランディングコントロール」を使用すると、すべての「ワークアウトビデオ」に「ロゴとウォーターマーク」、カスタムカラー、フォントを適用できます。これにより、一貫したプロフェッショナルな美学が確保され、ブランドアイデンティティが強化されます。