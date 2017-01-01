協会トレーニングビデオジェネレーター：迅速に魅力的なコースを作成
直感的なテキストからビデオへのジェネレーターを使用して、スクリプトをプロフェッショナルなトレーニングビデオに即座に変換します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
協会のメンバーポータルにおける新機能を説明する60秒の「技術トレーニング」ビデオを制作します。このビデオは、新機能を迅速に理解する必要がある既存のメンバーを対象としています。ビジュアルスタイルは非常にイラスト的で、画面録画と明確な注釈を組み合わせ、HeyGenの「スクリプトからのテキストビデオ生成」機能を効率的に使用して、正確で迅速な指導的な声を補完します。
「学習と開発」チームのために、30秒の魅力的な発表ビデオをデザインし、今後のワークショップシリーズを強調します。このビデオは、すべての協会の従業員を対象としており、興奮と参加を促進することを目的としています。エネルギッシュで視覚的にダイナミックなスタイルを採用し、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、複数の内部コミュニケーション全体で一貫したトーンと明瞭さを確保し、発表を本当に「魅力的」にします。
新しい経費提出プロセスを示す45秒の「SOPビデオ作成」ガイドを開発します。対象は経費を提出する責任のあるすべての従業員であり、明確なステップバイステップのチュートリアルが必要です。ビジュアルプレゼンテーションはシンプルで順序立てられ、大胆なオンスクリーンテキストと自信に満ちた説明的な声を使用します。この重要な内部指示の制作を効率化するために、HeyGenの事前構築された「テンプレートとシーン」を活用します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは協会トレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバターと強力なテキストからビデオへのジェネレーターを活用することで、コンテンツ制作を簡素化する高度な協会トレーニングビデオジェネレーターです。これにより、ユーザーは広範な編集スキルがなくても、迅速かつ効率的に魅力的なトレーニングビデオを制作できます。
HeyGenはさまざまな学習と開発コンテンツの作成に適していますか？
もちろんです。HeyGenは、効率的なSOPビデオ作成、包括的な社員オンボーディング資料、詳細な技術トレーニングなど、多様な学習と開発のニーズに対応するよう設計されています。その生成AI機能により、ハイブリッドワークフォース向けに魅力的なビデオを迅速に制作できます。
HeyGenはトレーニングビデオのカスタマイズとブランディングを可能にしますか？
はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオにロゴやブランドカラーを直接組み込むことができます。カスタマイズ可能なトレーニングビデオテンプレート、メディアライブラリ、先進的なボイスオーバー生成を備え、コンテンツをブランドに沿ったインパクトのあるものに保ちます。
HeyGenは効率的なトレーニングビデオ制作のためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの生成、AIスクリーンレコーダーを含む包括的なAIビデオソリューションを提供し、コンテンツキャプチャを容易にします。多言語ボイスオーバー生成をサポートし、簡単な更新を提供することで、L&Dチームが迅速にトレーニングビデオを作成するための強力なツールとなります。