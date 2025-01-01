アセット活用ビデオメーカーでより多くを作り、無駄を減らす

デジタルアセット管理を最適化し、強力なテキストからビデオへの機能でコンテンツ制作を拡大します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
クリエイティブチーム向けに設計された45秒のダイナミックなクリップを想像し、クリエイティブワークフローにおける「デジタルアセット管理」の効率性を紹介します。ビジュアルはスリークでテンポが速く、メディアのシームレスな整理と取得を示し、インスパイアリングでモダンなサウンドトラックで補完します。これがコンテンツ制作プロセスをどのように改善するかを強調します。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、リソースがどのように簡単に管理され統合されるかを示します。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアマーケターと小規模ビジネスオーナー向けに、30秒のスナッピーな説明ビデオを制作し、「簡単なソーシャルメディアビデオ生成」を説明します。ビデオは明るく魅力的で、テンポの速いビジュアルスタイルを持ち、さまざまなブランドに一貫したシナリオで多様なAIアバターをフィーチャーし、エネルギッシュでトレンディな音楽と組み合わせます。迅速なコンテンツ制作がオンラインプレゼンスとコンテンツ戦略をどのように向上させるかを示します。このビデオはHeyGenのAIアバター機能を大々的にフィーチャーし、メッセージを迅速にパーソナライズします。
サンプルプロンプト3
ブランドマネージャーと企業コミュニケーション部門を対象にした50秒の説得力のあるプレゼンテーションビデオを開発し、すべてのビデオコンテンツで「ブランドコンプライアンス」を維持することに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはプロフェッショナルでクリーン、コーポレートであり、一貫したブランディング要素を強調し、明確で権威あるナレーションと控えめで洗練されたバックグラウンドミュージックを使用します。一貫したブランドコンプライアンスがどのように効率的に達成されるかを詳述します。このビデオはHeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を効果的に活用し、正確でコンプライアントなメッセージを確保します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アセット活用ビデオメーカーの使い方

ビデオ制作を効率化し、強力なAIと統合されたアセット管理機能でコンテンツの再利用を最大化します。

1
Step 1
初期ビデオを生成
テキストからビデオへの機能を活用して、スクリプトを迅速にダイナミックなビデオコンテンツに変換し、メッセージの基盤を築きます。
2
Step 2
アセットを追加し、ブランド化
メディアライブラリ/ストックサポートから既存のビジュアルをアップロードしてビデオを強化し、すべてのコンテンツがブランドガイドラインに一致するようにします。
3
Step 3
コラボレーションと洗練
統合されたコラボレーションツールを使用してレビュープロセスを効率化し、チームがフィードバックを提供し、コンテンツを効率的に承認できるようにします。
4
Step 4
マルチプラットフォーム利用のためにエクスポート
正確なアスペクト比のリサイズとエクスポートでビデオを最終化し、さまざまなデジタルチャネルでの最適なアセット活用に備えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AI駆動の顧客ストーリービデオ

顧客の声やケーススタディを活用して、説得力のある顧客成功ビデオを作成し、貴重なブランドアセットを効果的に活用します。

よくある質問

HeyGenはクリエイティブなビデオコンテンツ制作プロセスをどのように効率化しますか？

HeyGenは強力なクリエイティブエンジンとして機能し、テキストから直接ビデオを生成するエンドツーエンドのプロセスを可能にします。ユーザーは高度なテキストからビデオへの機能とリアルなAIアバターを利用して、スクリプトを魅力的なビデオに簡単に変換できます。すべての制作ニーズに対応する包括的なAIビデオエージェントとして機能します。

HeyGenはすべてのビデオコンテンツで一貫したブランドコンプライアンスを確保できますか？

はい、HeyGenは一貫したブランドコンプライアンスを維持するために設計されており、生成されたすべてのビデオで特定のスタイリスティックガイドラインと正しいロゴの使用を管理し、強制することができます。これにより、すべてのコンテンツが統合されたビデオアセット管理を通じてブランドアイデンティティに完全に一致します。

HeyGenはビデオのデジタルアセット管理をどのように最適化しますか？

HeyGenはメディアライブラリとストックサポートを集中管理し、すべてのコンテンツが整理され、簡単に検索できるようにすることで、ビデオコンテンツのデジタルアセット管理を大幅に向上させます。その強力なビデオアセット管理機能はワークフローの自動化とシームレスに統合され、全体的なコンテンツ活用を改善します。

HeyGenはマーケティングのための迅速でスケーラブルなビデオ制作をどのように加速しますか？

HeyGenは迅速なAI駆動の広告制作と簡単なソーシャルメディアビデオ生成を可能にし、マーケティング活動を大幅に加速します。スケーラブルであるように設計されており、HeyGenのワークフロー自動化機能は、チームが多様なビデオコンテンツを効率的に大量生産することを可能にします。