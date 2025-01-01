製品ビデオメーカー: 驚くべき製品デモを迅速に作成
HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリを使用して、驚くべき製品デモを迅速かつ簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングの専門家やクリエイティブチームが「クリエイティブワークフロー」を効率化する方法を示す45秒の動画に没入してください。このプロフェッショナルでクリーンな動画は、視覚的に魅力的なモーショングラフィックスと洗練されたバックグラウンドミュージックを特徴とし、効率的な「アセットライフサイクル管理」を示します。HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を強調し、視覚的なアセットへの簡単なアクセスを提供し、「ボイスオーバー生成」を活用してスムーズなクリエイティブプロセスの利点を語ります。
ソーシャルメディアマーケターやコンテンツクリエイター向けに設計された、コンテンツの再利用の力を解き放つ60秒の動画を作成します。ビジュアルスタイルはダイナミックで魅力的で、キャッチーでモダンな音楽を特徴とし、明確で正確な「AIボイスオーバー」で強化されています。HeyGenの「スクリプトからのテキスト-ビデオ」機能を使用して、ユーザーがどのように簡単にスクリプトを魅力的なビジュアルに変換できるかを示し、自動「字幕/キャプション」でさらに強化し、「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を使用してさまざまなプラットフォームに最適化し、多用途の「ビデオテンプレート」を紹介します。
最新の製品のユニークなセールスポイントを、eコマースビジネス向けにカスタマイズされた洗練された30秒の動画で紹介します。ビジュアルスタイルは明るくエネルギッシュで、カスタム「アニメーション」を取り入れて主要な機能を強調し、魅力的でモダンなバックグラウンドミュージックに設定されています。HeyGenの「AIアバター」を活用して製品の利点を明確に説明し、「ボイスオーバー生成」を使用して説得力のある「製品デモ」を提供し、潜在的な顧客に響きます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして製品ビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な製品ビデオメーカーとして機能し、ユーザーが簡単に驚くべきビデオを作成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキスト-ビデオ機能を活用して、アイデアを効率的に魅力的なビジュアルコンテンツに変換します。
HeyGenはビデオプロジェクトにどのようなクリエイティブリソースを提供しますか？
HeyGenは豊富なビデオテンプレートのライブラリを提供し、強力なメディアライブラリ/ストックサポートを含むさまざまなビデオアセットをサポートします。これにより、ユーザーは事前にデザインされたレイアウトを利用し、アップロードしたアセットを効果的に管理することで、クリエイティブワークフローを効率化できます。
HeyGenはAI駆動のオーディオとビジュアル要素でビデオプロジェクトをどのように強化しますか？
HeyGenは高度なAIボイスオーバーとリアルなAIアバターを提供し、メッセージを明確に伝えることでビデオプロジェクトを大幅に強化します。さらに、自動字幕/キャプションを提供し、コンテンツがアクセス可能でプロフェッショナルに提示されることを保証します。
HeyGenでブランドのアイデンティティに合わせてビデオをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、特定のロゴやブランドカラーをビデオに直接統合できます。また、アスペクト比のリサイズとエクスポートを利用して、クリエイティブな成果物が多様なプラットフォームに完全に適合するようにします。