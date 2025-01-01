数分でAsanaチュートリアルビデオメーカーになる

AIアバターを使用して、チームのために複雑なワークフローを簡素化する魅力的なAsanaチュートリアルビデオを作成しましょう。

新しいAsanaユーザーや小規模ビジネスオーナーを対象に、基本的なタスクの作成と割り当ての始め方を示す1分間のビデオチュートリアルを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、画面上のテキストオーバーレイを使用し、HeyGenの音声生成機能による落ち着いた明瞭なナレーションを伴わせ、初心者向けにAI生成ビデオチュートリアルを簡素化するためにフレンドリーなAIアバターを使用する可能性があります。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
プロジェクトマネージャーやチームリーダー向けに、Asanaの高度なタスク管理技術とワークフロー自動化を説明する90秒の包括的な指導ビデオを開発してください。このダイナミックで情報豊富なビデオは、Asanaのインターフェースの視覚的デモンストレーションを組み込み、明瞭な音声とアクセシビリティのための自動生成キャプションを活用し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して複雑なワークフローを効果的に説明します。
サンプルプロンプト2
Asana内でのチームコラボレーションの最適化に焦点を当てた2分間の魅力的なビデオを制作し、効率的なコミュニケーション戦略を求めるチームやマーケティングマネージャーを対象とします。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用してプロフェッショナルなプレゼンテーションを作成し、無料のテキストからビデオジェネレーターを使用してAsanaの共有プロジェクト機能を強調する方法を示します。
サンプルプロンプト3
経験豊富なAsanaユーザーやシステム管理者向けに、複雑な統合オプションとレポート機能を説明する75秒の技術的なウォークスルーを設計してください。この権威ある洗練されたビデオは、正確な画面録画と画面上の注釈を使用し、簡潔で詳細な説明を保証します。HeyGenがAI駆動のツールを活用して、さまざまなプラットフォーム向けにコンテンツを調整するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用し、自動生成キャプションで明瞭さを確保する方法を強調します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

Asanaチュートリアルビデオメーカーの仕組み

直感的なツールを使用して、チームのコラボレーションを効率化し、タスク管理をマスターするためのプロフェッショナルなAI生成Asanaチュートリアルビデオを簡単に作成します。

1
Step 1
チュートリアルスクリプトを作成
プラットフォームのスクリプトからのテキストビデオ機能を利用して、Asanaチュートリアルコンテンツを入力します。これにより、テキストから直接AI生成ビデオチュートリアルを作成できます。
2
Step 2
AIアバターを選択
画面上のプレゼンターとして役立つ多様なAIアバターから選択します。これらのAIアバターは、Asanaチュートリアルをより魅力的で個人的なものにします。
3
Step 3
自動キャプションを追加
字幕/キャプション機能を有効にして、視聴者のアクセシビリティと理解を向上させます。これにより、Asanaの基本ビデオがすべての人に理解されることを保証します。
4
Step 4
ビデオをエクスポートして共有
指導ビデオを完成させ、アスペクト比のリサイズとエクスポート機能を使用して、さまざまなプラットフォームに最適化します。コンテンツを効果的に配信して、チームのコラボレーションを強化します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成

.

Asanaのヒントやクイックガイドを宣伝するのに理想的な、ソーシャルメディア向けの魅力的な短いビデオクリップを簡単に作成します。

background image

よくある質問

HeyGenはAI生成ビデオチュートリアルの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI駆動ツールを活用して、テキストスクリプトをプロフェッショナルなAI生成ビデオチュートリアルに変換し、効率的なAsanaチュートリアルビデオメーカーとして機能します。HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターと強力なテキストからビデオへの機能を使用して、魅力的なコンテンツを簡単に作成し、ワークフロー全体を効率化できます。

HeyGen AIトレーニングビデオ内でブランディングをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントをAIトレーニングビデオに組み込むことができます。これにより、HeyGenで作成されたすべてのブランドシーンで一貫性のあるプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持することができます。

字幕とキャプションを生成するためのHeyGenの技術的な機能は何ですか？

HeyGenはすべてのビデオに対して字幕とキャプションの自動生成をサポートし、アクセシビリティと全体的な視聴者のエンゲージメントを向上させます。この自動生成キャプション機能により、メッセージがより広い視聴者に明確に伝えられ、理解されることを保証し、コンテンツのリーチを向上させます。

AIスポークスパーソンを使用してAsanaの基本ビデオを作成する理由は何ですか？

HeyGenはAIスポークスパーソンと事前にデザインされたテンプレートとシーンのライブラリを活用することで、Asanaの基本ビデオの作成を非常に効率的にします。スクリプトを入力するだけで、HeyGenがビデオ制作を担当し、目立つ高品質の指導コンテンツを迅速に作成できます。