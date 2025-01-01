アーティストスポットライトビデオメーカー: 魅力的なコンテンツを作成

プロフェッショナルなテンプレートとシーンを使用して、アーティストのための素晴らしいプロモーションビデオを簡単に作成し、ブランドを強化しましょう。

デジタルイラストレーターの最新作品の複雑なプロセスを示す、1分間の詳細なアーティストスポットライトビデオを作成し、アートを志す人々やアート愛好家をターゲットにします。ビジュアルスタイルはクリーンで正確にし、作品の進化をステップバイステップで視覚化し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して生成された落ち着いた情報的なナレーションを補完します。このビデオは、デジタルアート制作の技術的側面を明らかにすることを目的としています。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新進の抽象彫刻家のための45秒のダイナミックなプロモーションビデオを開発し、ギャラリーオーナーやアートコレクターを引き付けることを目的としています。HeyGenの事前に構築されたテンプレートとシーンを利用して、作品のさまざまな角度を紹介し、アップビートでインスパイアリングなバックグラウンドミュージックトラックと大胆でテンポの速いビジュアルカットを使用します。このプロモーションビデオは、彫刻家のユニークなビジョンと作品の感情的な影響を強調し、AIビデオジェネレーターのショーケースとして効果的に機能します。
サンプルプロンプト2
HeyGenのボイスオーバー生成を使用して、インディーバンドの練習室から初のライブパフォーマンスまでの旅に焦点を当てた90秒のミュージシャンスポットライトビデオを制作し、音楽ブロガーや潜在的なファンを対象とします。ビジュアルスタイルは本物でグリッティにし、生のコンサート映像と舞台裏の瞬間をブレンドし、彼らのオリジナル音楽とプロフェッショナルなナレーションを組み合わせて、彼らの情熱と進化を捉え、強力なミュージシャンスポットライトビデオメーカーとして機能します。
サンプルプロンプト3
HeyGenのAIアバターとアスペクト比のリサイズ＆エクスポート機能を使用して、グラフィックデザイナーがさまざまなプラットフォーム向けに多様なポートフォリオプレゼンテーションを作成する方法を示す、洞察に満ちた2分間のチュートリアルビデオを作成し、デザインプロフェッショナルやクリエイティブエージェンシーにアピールします。ビジュアルアプローチはモダンで指導的にし、スクリーンキャプチャデモンストレーションと明確なオンスクリーンテキストを組み合わせ、これらのAIツールを使用した複雑なデザインワークフローを解明する親しみやすいガイド音声を伴います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アーティストスポットライトビデオメーカーの使い方

AIツールを使用して魅力的なアーティストスポットライトビデオを作成し、あなたのビジョンをプロフェッショナルで魅力的なビジュアルストーリーに変換し、どのプラットフォームでも準備が整った状態にします。

1
Step 1
プロジェクトを作成
プロフェッショナルなテンプレートから選択するか、白紙のキャンバスから始めて、ユニークなアーティストスポットライトビデオを開発し、あなたのクリエイティブストーリーの舞台を設定します。
2
Step 2
コンテンツを追加
アーティストのメディア、写真、音楽でビデオを充実させます。スクリプトからのテキストからビデオへの機能を利用してナレーションをアニメーション化するか、自然なボイスオーバーを生成してメッセージを効果的に伝えます。
3
Step 3
エンハンスメントを適用
ロゴやカスタムカラーを追加して、ブランディングコントロールでビデオをパーソナライズします。AIアバターを組み込んでエンゲージメントを高め、自動生成された字幕でアクセシビリティを確保します。
4
Step 4
エクスポート＆シェア
アスペクト比のリサイズを使用してさまざまなプラットフォーム向けに最適化し、アーティストスポットライトビデオを完成させ、ソーシャルメディアやプロモーションチャネルでシームレスに共有できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アーティストの旅と作品を紹介

アーティストのストーリーを力強く伝え、彼らのクリエイティブな作品と成果を紹介する魅力的なAIビデオを開発します。

よくある質問

HeyGenはAIビデオ生成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは、ユーザーが高度なAIツールを使用してプロフェッショナルなビデオを簡単に作成できるようにします。私たちのプラットフォームは、テキストからビデオへの変換を行い、リアルなAIアバターとボイスオーバー生成を活用して、制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenでプロモーションビデオをすぐに作成できますか？

はい、HeyGenは豊富なテンプレートと使いやすいドラッグ＆ドロップ編集インターフェースを提供しており、魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成できます。また、統合されたメディアライブラリを利用して、多様なコンテンツをソーシャルメディア向けに最適化できます。

HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、カスタマイズのための強力な技術的機能を提供しており、高品質のボイスオーバー生成や正確なアスペクト比のリサイズを含みます。これらのAIツールは、ビデオコンテンツがどのプラットフォームやオーディエンスにも完璧に適合することを保証します。

HeyGenはアーティストがプロフェッショナルなスポットライトビデオを作成するのにどのように役立ちますか？

HeyGenは、高品質なビデオ作成ツールを提供し、アーティストのプロモーションを強化する理想的なアーティストスポットライトビデオメーカーです。私たちのプラットフォームはブランディングコントロールをサポートし、すべてのプロフェッショナルビデオがあなたのユニークなアーティスティックアイデンティティに合致することを保証します。