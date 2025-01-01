フリーランスのビデオ編集者やグラフィックデザイナーが迅速に存在感を確立するために、HeyGenの「AI搭載ツール」の力を鮮やかに示す1分間のビデオを作成し、プロフェッショナルな「オンラインポートフォリオメーカー」を作成します。ビジュアルスタイルは、テンポの良いプロフェッショナルなもので、素早いトランジションと明確なUIのハイライトが特徴です。インスピレーションを与える現代的なトラックが、正確な「ボイスオーバー生成」を通じてガイドするナレーションの背景を提供します。

ビデオを生成