簡単に素晴らしいビデオポートフォリオを作成
インパクトのあるオンラインビデオポートフォリオを作成しましょう。使いやすいテンプレートで作品を美しく見せ、ブランドを構築します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術アーティストやウェブ開発者が「カスタムドメイン」をサポートする「ウェブサイトビルダー」に「ビデオポートフォリオ」をシームレスに統合する方法をマスターするための90秒の指導ビデオが必要です。視覚的には、各統合ステップの正確な画面録画を利用して、情報を提供し、実演する内容にするべきです。落ち着いたプロフェッショナルなインストゥルメンタルサウンドトラックがプレゼンテーションを支え、非常に正確な「字幕/キャプション」がすべての技術的詳細を明確に伝えます。
新しいビデオ編集者や学生が初めての「ビデオ編集ポートフォリオ」に取り組む際に学べる2分間の魅力的なチュートリアル。このビデオは、HeyGenの直感的な「ドラッグ＆ドロップエディター」と多様な「テンプレート」を使用した作成の容易さを示します。ビジュアル体験は、テンプレートが実際に動作するダイナミックな例で豊かにし、全体を通じて親しみやすく励みになるトーンを維持します。ステップバイステップのガイダンスを補完するアップビートでエキサイティングな音楽トラックが、「テンプレートとシーン」の有用性を示します。
経験豊富なアーティストやエージェンシーが、既存の「ビデオポートフォリオ」コンテンツをさまざまなプラットフォーム向けに効果的に最適化し再利用するために、45秒の簡潔なビデオが必要です。この洗練された現代的なプロダクションは、HeyGenの「AIアバター」を使用したダイナミックなコンテンツプレゼンテーションと、多様なソーシャルメディア要件に対応する「アスペクト比のリサイズとエクスポート」の実用的な利点を強調します。スリークで現代的なオーディオトラックが、AIアバターによる自信に満ちた明確なプレゼンテーションを伴います。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenのAI搭載ツールはどのようにして私のビデオポートフォリオを強化しますか？
HeyGenの革新的なAI搭載ツールを使用すると、ポートフォリオ用の素晴らしいビデオコンテンツを簡単に作成できます。スクリプトをAIアバターとプロフェッショナルなボイスオーバーで魅力的なビジュアルストーリーに変換します。この効率的なプロセスにより、広範なビデオ編集を行わずに魅力的なビデオポートフォリオを構築できます。
HeyGenはオンラインポートフォリオウェブサイトのブランディング機能を提供していますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに組み込んでブランドアイデンティティを構築できます。HeyGenはビデオ作成に重点を置いていますが、これらのブランド化されたビデオは、管理するポートフォリオウェブサイトやカスタムドメインに最適です。
HeyGenはビデオコンテンツ用の使いやすいオンラインポートフォリオメーカーですか？
HeyGenはビデオ作成を簡素化し、オンラインポートフォリオを充実させるための優れた選択肢です。直感的なテンプレートとシンプルなワークフローを使用して、アーティストやモーショングラフィックデザイナーとしての作品を簡単に高品質なビデオコンテンツで紹介できます。
HeyGenは私のビデオ編集ポートフォリオを最適化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはさまざまなアスペクト比のリサイズオプションとエクスポートをサポートしており、ビデオ編集ポートフォリオのコンテンツがどのプラットフォームでも完璧に見えるようにします。視覚的に一貫性のある高品質なビデオを作成することで、作品のSEOに優れたオンラインプレゼンスを構築するのに役立ちます。