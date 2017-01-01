忙しいコンテンツクリエイターやマーケター向けに、記事を簡単に動画に変換できる方法を紹介する30秒のハイエナジーなプロモーションビデオを想像してください。ビジュアルスタイルはスリークでモダン、テキストから動画への変換が高速で、ダイナミックなシーンの切り替えが特徴です。アップビートでモチベーショナルなサウンドトラックが伴い、HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、書かれたコンテンツを素早く生き生きとさせるシームレスなコンテンツ再利用ソリューションを効果的に示します。

ビデオを生成