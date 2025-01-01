説明ビデオジェネレーター: 魅力的なビデオを迅速に作成

あなたのアイデアを魅力的なアニメーションビデオに素早く変換します。AIを活用したスクリプトからのテキストからビデオへの機能が、あらゆるマーケティング戦略のコンテンツ作成を簡素化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
ソーシャルメディアマネージャー向けに、HeyGenのようなAIビデオプラットフォームがどのようにマーケティング戦略を向上させるかを示す30秒の強力なビデオをデザインしてみませんか？AIアバターが主要な情報を提示するスリークで現代的なビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターフィーチャーを利用してパーソナライズされたタッチと権威あるトーンを加えましょう。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルや起業家向けに、テキストからビデオへの作成プロセスを簡素化した60秒の説明ビデオを開発しましょう。クリーンでミニマリストなホワイトボードスタイルを採用し、フレンドリーで情報豊かな声で視聴者をガイドし、特にHeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用します。使いやすいインターフェースを強調し、コンテンツ生成を簡単にします。
サンプルプロンプト3
新しいソフトウェアツールを評価している潜在顧客向けに、魅力的な説明ビデオを作成することの主要な利点を迅速に紹介する20秒のダイナミックなショートビデオを作成しましょう。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからの高速で高品質なビジュアルを使用し、アップビートな背景音楽と明確なオンスクリーンテキストを組み合わせ、HeyGenの字幕/キャプション機能を利用して強調します。全体のビジュアルスタイルはモダンで魅力的であり、視聴者を引きつけるものにしましょう。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アートプログラム説明ビデオジェネレーターの使い方

直感的なAIビデオプラットフォームで、アートプログラムのプロフェッショナルな説明ビデオを簡単に作成し、アイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
説明ビデオのスクリプトを作成することから始めましょう。私たちのプラットフォームは、スクリプトからシーンを即座に生成するシームレスなテキストからビデオへの作成プロセスをサポートしています。
2
Step 2
ビジュアルと声を選ぶ
アートプログラムのユニークなスタイルに合わせたプロフェッショナルにデザインされたビデオテンプレートから選択します。自然な音声のAIボイスジェネレーターを使用して、明確なナレーションでメッセージを強化します。
3
Step 3
魅力的なメディアを追加する
豊富なメディアライブラリからダイナミックなストックビデオ、画像、アニメーションを取り入れます。独自のブランド資産やアートワークを簡単にアップロードして、説明ビデオをパーソナライズします。
4
Step 4
説明ビデオをエクスポートする
ビデオが完成したら、プロジェクトを最終化し、高品質なMP4ビデオとしてダウンロードします。すべてのプラットフォームで魅力的な説明ビデオを共有し、視聴者を引きつけましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

数分で魅力的なソーシャルメディアビデオとクリップを生成する

アートプログラム、イベント、学生作品を効果的に宣伝するために、ソーシャルメディア向けの魅力的なショートビデオを迅速に制作します。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なアニメーション説明ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートと多様なビデオスタイルを提供するAIビデオプラットフォームで、説明ビデオの作成を簡素化します。ユーザーはクリエイティブなアニメーションや要素を簡単に追加し、複雑なアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換できます。

HeyGenは効率的なビデオ制作のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、テキストからビデオへの作成を含む強力なAI機能をユーザーに提供する高度なAIビデオプラットフォームです。これには、高品質なボイスオーバーを生成する統合AIボイスジェネレーターが含まれており、ビデオ制作プロセス全体を効率化します。

HeyGenを使用してビデオを簡単にカスタマイズし、ブランドの一貫性を保つことができますか？

はい、HeyGenはドラッグアンドドロップエディターを備えたユーザーフレンドリーなインターフェースを提供し、ビデオのカスタマイズを直感的に行えます。ブランドカラーを簡単に適用し、ロゴを統合して、すべてのビデオ作成がマーケティング戦略に完全に一致するようにできます。

HeyGenは多様なメディアリソースとビデオエクスポートオプションをサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは、ストックビデオや画像を含む豊富なメディアライブラリを統合しており、ビデオ作成を強化します。すべての完成プロジェクトは、高品質なMP4ビデオファイルとしてダウンロードでき、ソーシャルメディアやプレゼンテーションに適しています。