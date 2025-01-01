アートポートフォリオビデオメーカー：あなたのクリエイティブな作品を披露
AIを活用したツールとプロフェッショナルなテンプレートで、アーティストや写真家が簡単に素晴らしいビデオポートフォリオを作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
アートディレクターやギャラリーキュレーターを対象にした魅力的な60秒のビデオポートフォリオを開発し、最も重要な作品の背後にあるストーリーを伝えます。エレガントでクリーンなビジュアルスタイルを採用し、細部に焦点を当てたクローズアップと、落ち着いた明瞭なナレーション生成を組み合わせて、あなたの芸術的プロセスとインスピレーションを説明します。これにより、アーティストとしての作品を深く魅力的にプロフェッショナルにプレゼンテーションします。
ソーシャルメディアプラットフォーム向けに、モーショングラフィックデザイン作品を強調したインパクトのある45秒のビデオを制作します。視覚的に印象的なアニメーションと魅力的でアップビートな音楽に焦点を当て、明確な字幕/キャプションを組み込むことで、音声なしでもメッセージが明確に伝わるようにします。このオンラインポートフォリオビデオメーカーのアプローチは、より広いオーディエンスとつながり、あなたのダイナミックなスキルを披露するのに役立ちます。
クリエイティブな才能を求めるリクルーター向けに、写真家やデザイナーとしての幅を強調した50秒のポートフォリオビデオを簡潔に作成します。プロジェクトの鮮明で高解像度のショーケースを、モダンでプロフェッショナルなサウンドトラックと共に提示します。AIアバターを使用して、異なるセクションやあなたの芸術的哲学を紹介し、プロフェッショナルなプレゼンテーションにユニークなタッチを加えることを検討してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなビデオポートフォリオの作成を支援しますか？
HeyGenは、アーティスト、写真家、モーショングラフィックデザイナーが簡単に素晴らしいビデオポートフォリオを作成できる高度なオンラインビデオメーカーです。テキストからビデオへの変換やAIアバターなどのAIを活用したツールを利用して、プロフェッショナルなプレゼンテーションで作品を披露できます。
HeyGenはオンラインポートフォリオビデオメーカーとしてどのような機能を提供していますか？
HeyGenは直感的な編集ツール、幅広いテンプレート、メディアライブラリを提供し、ポートフォリオビデオの作成プロセスを簡素化します。また、ナレーション生成や字幕/キャプションの追加も可能で、どのオーディエンスに対してもプロフェッショナルなプレゼンテーションを強化できます。
HeyGenのAI機能は私のアートポートフォリオビデオをどのように向上させますか？
もちろんです。HeyGenは、テキストからビデオへの変換、リアルなナレーション生成、自動字幕/キャプションなどの高度なAIを活用したツールを使用して、アートポートフォリオビデオを向上させます。AIアバターを組み込んで、視聴者をあなたのクリエイティブな旅に案内することもできます。
HeyGenを使ってソーシャルメディア向けの魅力的なポートフォリオビデオをどのように作成しますか？
HeyGenを使えば、ソーシャルメディアに最適化された魅力的なデジタルポートフォリオを簡単に作成して共有できます。さまざまなアスペクト比、ブランディングコントロール、プロフェッショナルなプレゼンテーション機能を活用して、スキルを効果的に披露し、より広いオーディエンスにリーチできます。