アートラーニングビデオメーカー: 魅力的なアートチュートリアルを作成
音声生成を使用して、明確でダイナミックな説明を提供する魅力的なアートチュートリアル動画を簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
クリエイティブな趣味人や学生を対象に、ミクストメディア作品の『アートプロセス』を描く45秒の魅力的な動画を開発します。タイムラプスセグメントやクローズアップを取り入れ、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを利用して補足的なビジュアルとプロフェッショナルなアートトランジションを組み込み、インスパイアリングなシネマティックミュージックと重要なヒントのための簡潔なオンスクリーン字幕/キャプションで強調します。
アート愛好家や複雑な概念を簡単にしたい人々を対象に、ネガティブスペースの概念を説明する30秒の『教育動画』をデザインします。動画はクリーンなアニメーショングラフィックスと説明的な例を使用し、HeyGenによって駆動される権威あるAIアバターによって提示され、スクリプトからビデオへの変換機能を通じて明確さと正確さを確保します。
抽象画のオンラインコースのための『アートラーニングビデオメーカー』イントロとして機能するダイナミックな60秒のプロモーションビデオを制作し、芸術的スキルを拡大したい潜在的な学生をターゲットにします。多様な学生作品と魅力的なコース内容を様々なHeyGenの『テンプレートとシーン』を通じて紹介し、最終出力がアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して異なるソーシャルメディアプラットフォームに最適化され、活気あるバックグラウンドミュージックとプロフェッショナルなナレーションを完備します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なアートラーニングビデオの作成を支援しますか？
HeyGenはAIアバター、スクリプトからビデオへの変換機能、テンプレートとシーンを使用して、高品質のアートラーニングビデオを簡単に制作できます。これにより、芸術的なプロセスをスタジオ品質のアニメーションビデオコンテンツに簡素化します。
HeyGenはアニメーションアートビデオを作成するためにどのようなツールを提供していますか？
HeyGenはドラッグアンドドロップエディター、AI音声オーバー、Lottieステッカーやアートトランジションを含む広範なロイヤリティフリーメディアライブラリを提供します。これにより、プロフェッショナルな魅力を持つアニメーションビデオを作成することができ、アートビデオメーカーのニーズに最適です。
アート指導ビデオのビジュアル要素をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはロゴや色のブランディングコントロール、ソーシャルメディアビデオを最適化するためのアスペクト比のリサイズなど、広範なカスタマイズオプションを提供します。また、ビデオアセットをインポートして個性的なタッチを加え、デジタルアートチュートリアルを強化できます。
HeyGenは視聴者にとって複雑なアートの概念を簡素化するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenの字幕/キャプションとAI音声オーバーは、アートチュートリアルビデオをよりアクセスしやすく、理解しやすくし、複雑な概念を簡素化します。さまざまな形式でビデオをエクスポートして、ペインティング＆ドローイングビデオを効果的に共有できます。