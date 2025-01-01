魅力的なアートレッスンのためのアートクラス指導ジェネレーター

学生向けにカスタムアートレッスンプランを生成し、HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能を使用してダイナミックなビデオ指示で実現します。

サンプルプロンプト1
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使った90秒のデモでアートプロジェクトの創造性を解き放ちましょう。このビデオは忙しいアートインストラクターやカリキュラム開発者向けに設計されており、ダイナミックで魅力的なビジュアルスタイルと熱意あるナレーターを活用しています。HeyGenのテンプレートとシーン、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを強調し、学生向けのカスタマイズされたアートレッスンプランを迅速に構築します。
サンプルプロンプト2
AIアートジェネレーターの視覚的な手がかりを作成する可能性を示す2分間のビデオで、教育デザインの未来を探りましょう。最先端のAIツールを統合したいと考える教育デザイナーや教育者を対象に、洗練された情報豊かなビジュアルとオーディオスタイルを採用し、HeyGenのAIアバターとナレーション生成を活用して複雑な概念を明確に説明します。
サンプルプロンプト3
新しいアート教師や予算が限られている方のために設計された45秒のビデオで、無料で高品質なレッスンプランを迅速に作成する方法を学びましょう。効率を示すクイックカットと共に、親しみやすくアクセスしやすいビジュアルスタイルを提示し、助けになる励ましのトーンで進行します。HeyGenのスクリプトからのテキストをビデオに変換する機能と自動字幕/キャプションを強調し、すべての指示が明確で簡潔であることを保証します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アートクラス指導ジェネレーターの使い方

教師のために専門家が設計した直感的なAIパワード指導ジェネレーターで、魅力的で個別化されたアートレッスンプランを簡単に作成しましょう。

1
Step 1
レッスンパラメータを選択
教師は学年、科目、希望するレッスントピックを選択します。これがAI生成アート指示の基盤を定義します。
2
Step 2
カスタム指示を生成
AIチャットボットが指定されたパラメータを利用して、学習目標と魅力的なアクティビティを含む包括的なアートクラス指示を生成します。
3
Step 3
プランをカスタマイズ
直感的なドラッグ＆ドロップエディターを使用してレッスンプランを洗練します。視覚的手がかりを簡単に追加したり、自分の写真をアップロードしたり、ストック画像のライブラリから選択したりできます。
4
Step 4
適用してインスパイア
生成されたアートレッスンプランをクラスでシームレスに適用します。創造性を育み、教育目標を達成する魅力的なアートプロジェクトで学生を力づけましょう。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

ダイナミックなアート指導プロンプトを作成

短く魅力的なビデオプロンプトと視覚的手がかりを生成し、アートプロジェクトの創造性を刺激し、学生を効果的に導きます。

よくある質問

HeyGenはどのようにして教育デザイナーが魅力的なアートレッスンプランを作成するのを支援しますか？

HeyGenは、教育デザイナーが書かれたレッスンプランやアートクラスの指示を高度なAIアバターとテキストからビデオへの生成を使用してダイナミックなビデオコンテンツに変換することを可能にします。これにより、教師は複雑な視覚的手がかりやプロジェクトのプロンプトを学生により効果的に提示できます。

HeyGenはアート指導ビデオの作成にどのようなカスタマイズオプションを提供していますか？

HeyGenは、プロフェッショナルにデザインされたテンプレートや自身の写真をアップロードする機能、またはストック画像を利用する機能を含む強力なカスタマイズオプションを提供しています。特定のアートプロジェクトやレッスンプランテンプレートに合わせてビデオ指示を簡単に調整できます。

HeyGenのAI機能を使用して教師は教育コンテンツを迅速に生成できますか？

はい、HeyGenはAIアバターと強力なテキストからビデオへの技術を活用して、教師が高品質な教育ビデオを効率的に生成することを可能にします。これにより、アートクラスの指示や視覚的プロンプトの作成が簡素化され、貴重な時間を大幅に節約できます。

HeyGenはAI生成ビデオレッスンプランの共有にさまざまなフォーマットをサポートしていますか？

HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションをサポートしており、AI生成ビデオレッスンプランをさまざまなプラットフォームで簡単に共有できます。さらに、自動字幕とキャプションにより、アートクラスの指示がすべての学生にアクセス可能であることを保証します。