建築ポートフォリオビデオジェネレーター: 驚くべきビジュアルを作成

建築デザインを魅力的なビデオポートフォリオに変換。AIを使用してプロフェッショナルなボイスオーバーを生成し、素晴らしいプレゼンテーションを実現します。

建築家志望者や建築事務所向けに、プロジェクトプレゼンテーションを効率化する「建築ポートフォリオビデオジェネレーター」の活用法を紹介する1分間のビデオをデザインしてください。ビジュアルスタイルは洗練されて現代的で、建築レンダリングの上を動くダイナミックなカメラワークを特徴とし、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して作成されたプロフェッショナルな解説が付けられ、スクリプトからテキストをビデオに効率的に変換します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
デザイン学生やフリーランスデザイナー向けに、「ポートフォリオデザイン」の芸術性に焦点を当てた45秒のインスピレーションショートを作成してください。詳細なプロジェクト作業を強調するスロートランジションを用いた芸術的で高揚感のあるビジュアルスタイルを採用し、インスピレーションを与える背景音楽とHeyGenから自動生成された微妙な字幕/キャプションを伴い、多様なテンプレートとシーンを活用して「デザインを個別化」します。
サンプルプロンプト2
忙しいプロフェッショナルや小規模ビジネス向けに、プロジェクトショーケースを迅速にまとめる「AIイメージからビデオジェネレーター」の効率性を示す90秒の情報ビデオを開発してください。このビデオは、HeyGenを通じて作成された魅力的なAIアバターナレーションを用いて、ワークフローを示す高速で指導的なビジュアルスタイルを採用し、広範なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して「ポートフォリオを作成」します。
サンプルプロンプト3
建築家、インテリアデザイナー、都市計画者を対象にした2分間の広範なビデオを制作し、包括的な「ビデオポートフォリオ」が必要な方々に向けて。ビジュアルスタイルは詳細でプロフェッショナルであり、「建築アニメーション」とプロジェクトウォークスルーの鮮明なビジュアルを特徴とします。HeyGenからの洗練されたボイスオーバー生成がプロジェクトを案内し、プラットフォームの高度な「アスペクト比のリサイズとエクスポート」を多様なプレゼンテーションニーズに対応することを示します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

建築ポートフォリオビデオジェネレーターの仕組み

建築プロジェクトを魅力的なビデオポートフォリオに迅速かつプロフェッショナルに変換し、ダイナミックなビジュアルでビジョンを披露します。

1
Step 1
ダイナミックなビジュアルを作成
AIイメージからビデオジェネレーターを活用して、静的な建築レンダリングや図面を魅力的なビデオクリップに変換し、ポートフォリオに備えます。
2
Step 2
ポートフォリオテンプレートを選択
建築プロジェクトを際立たせるためにデザインされた多様なプロフェッショナルテンプレートから選択し、洗練された一貫性のあるポートフォリオデザインを確保します。
3
Step 3
プロフェッショナルなナレーションで強化
ボイスオーバー生成を利用して、プロジェクトの詳細やデザイン哲学を説明する魅力的な解説をビデオに追加し、完全なプレゼンテーションを実現します。
4
Step 4
傑作をエクスポート
建築ポートフォリオビデオジェネレーターのプロジェクトを完成させ、高品質の4Kウルトラワイドフォーマットでエクスポートし、印象を与えます。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

プロフェッショナルなプロモーションコンテンツを作成

建築サービスとポートフォリオのための高品質なプロモーションビデオを迅速かつ簡単に制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルな建築ポートフォリオビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは高度な建築ポートフォリオビデオジェネレーターであり、スクリプトからプロフェッショナルなビデオを迅速に作成することができます。HeyGenのAIアバターとカスタマイズ可能なテンプレートを活用して、デザインプロジェクトを効果的に紹介し、魅力的なビデオポートフォリオを作成できます。

HeyGenのツールでビデオポートフォリオのデザインを個別化できますか？

もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールと多様なテンプレートを提供しており、ビデオポートフォリオを個別化することができます。独自のロゴ、ブランドカラー、特定のデザイン要素を取り入れて、あなたの美学とビジョンに完璧にマッチさせることができます。

HeyGenは効率的なビデオ生成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenは、スクリプトから直接テキストをビデオに変換する機能、リアルなAIアバター、統合されたボイスオーバー生成など、強力なAIを活用しています。これらのツールはビデオ作成プロセス全体を効率化し、HeyGenをリーディングAIポートフォリオジェネレーターにしています。

HeyGenはプロジェクトのためにさまざまなビデオフォーマットとエクスポートオプションをサポートしていますか？

はい、HeyGenは柔軟なアスペクト比のリサイズと多様なエクスポートオプションを提供しており、ビデオが異なるプラットフォームやデバイスに最適化されることを保証します。また、プロフェッショナルな字幕やキャプションを簡単に追加して、建築ビデオを強化することができます。