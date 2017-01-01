アーケードビデオメーカー：AIによるデモを簡単に
AIアバターを活用して魅力的な製品デモを作成し、販売サイクルを簡単に加速させましょう。
マーケティングエージェンシー向けに、プロフェッショナルなAIアクターをスタイリッシュでモダンな設定でフィーチャーし、明瞭で明確なAIボイスオーバーを伴った45秒の魅力的な製品デモを開発します。HeyGenの高度なAIアバターがキャンペーンに比類のないリアリズムをもたらす方法を示します。
eコマースビジネス向けに、感情的なバックグラウンドミュージックを用いたシネマティックなビジュアルスタイルを採用し、AIを活用して勝利する広告を作成するのを助けることを目的とした、60秒の製品ストーリービデオを制作します。HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して、顧客に深く共鳴する魅力的な物語を作り上げます。
教育者向けに、クリーンで指導的なビジュアルアプローチとアニメーション化されたグラフィック、親しみやすいボイスオーバーを使用して、30秒のインタラクティブなデモウォークスルーを構築します。どのビデオメーカーでもHeyGenの正確なボイスオーバー生成機能を使用して複雑なトピックを簡素化し、エンゲージメントを高める方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオコンテンツ制作を強化できますか？
HeyGenはリアルなAIアクターと合成ボイスオーバーを使用して、テキストを魅力的な製品ストーリーやダイナミックなソーシャルメディアビデオに変換し、簡単に魅力的なビデオを作成できます。この強力なビデオメーカーは、事前のビデオ編集経験がなくてもコンテンツ制作プロセスを簡素化します。
HeyGenはマーケティングエージェンシーが勝利する広告や魅力的な製品デモを作成するのに役立ちますか？
もちろんです。HeyGenはマーケティングエージェンシーがAIを使用して勝利する広告を作成し、非常に魅力的な製品デモを開発するのを支援するように設計されています。私たちのAIビデオエージェントは、製品を効果的に紹介し、注目を集め、メッセージを強力に伝えてエンゲージメントを促進します。
HeyGenを使用してクリエイティブなコンテンツを作成するのに専門的なビデオ編集の知識は必要ですか？
いいえ、HeyGenはコード不要のユーザーフレンドリーなプラットフォームを提供しており、誰でも高品質なビデオを制作できる直感的なビデオメーカーです。テンプレートとシーン、AI駆動のツールを活用して、顔を生成し、製品ストーリーを簡単に実現できます。
HeyGenはクリエイティブなビデオでのブランディングにどのようなカスタマイズオプションを提供しますか？
HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、好みの色、カスタムリンクをビデオに統合できます。また、多様なテンプレートとシーンのライブラリを利用して、AIビデオ広告やその他のコンテンツが常にブランドの独自のアイデンティティを反映するようにすることができます。