ARビデオメーカーで魅力的なビデオを作成しましょう
私たちの拡張現実プラットフォームと人工知能アバターを使用した魅力的なコンテンツ作成で、没入型学習を解き放ちましょう。
例を探る
エージェントは、単一の指示を完全なビデオに変換するために設計された最初のクリエイティブエンジンです。
結果が気に入らないの？
これらのコマンドのいずれかを試してみてください。
この2分間のビデオでは、教育者とトレーナーが拡張現実プラットフォームを通じた没入型学習の力を発見します。物語は、AR作成ツールがトリガー画像とARKit技術を統合することで、伝統的な教育方法をどのように変革できるかに焦点を当てます。HeyGenのテキストからビデオへの機能を使用して、ビデオはプロのナレーションを伴い、ARで教育コンテンツを向上させたいと考えている視聴者を魅了するクリアで魅力的なストーリーを提示します。
ARビデオクリエイターの創造的な可能性を60秒のビデオで探求し、デジタルアーティストやコンテンツクリエイターに向けて紹介します。この物語は、ARCoreと3Dオブジェクトのシームレスな統合を強調し、これらのツールがビジュアルストーリーテリングをどのように向上させるかを示します。ビデオは、鮮やかで芸術的なビジュアルスタイルを採用し、活気に満ちたオーディオトラックで補完され、HeyGenのAIアバターを使用して物語に命を吹き込み、革新と創造性に繁栄する人々を引き付けます。
AR作成ツールの世界における75秒の技術的深掘りが、開発者や技術専門家を待っています。このビデオは、拡張現実プラットフォームの複雑さを解き明かし、表面追跡やトリガー画像の技術的側面に焦点を当てます。HeyGenのメディア/ストックライブラリのサポートを受けて、ビデオは高品質なビジュアルと洗練された音響背景を提供し、AR開発における技術的経験を広げたいと考える視聴者の注意を引くように設計されています。
クリエイティブ・モーター
機材不要。編集不要。ただあなたのAIビデオエージェントが働く
ネイティブビデオの作成
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
エンドツーエンドのビデオ生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
構造と目的を持って建てられた
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
ユースケース
HeyGenのARビデオクリエーターの能力は、拡張現実プラットフォームとARクリエーションツールを使用して没入型体験を設計するクリエーターや教育者を強化します。3Dオブジェクト、トリガー画像、表面追跡を活用することで、HeyGenは学習とストーリーテリングを向上させ、革新的で魅力的なコンテンツを求める人々にとって理想的な選択肢になります。
高影響力のビデオIA広告を作成しましょう.
Quickly produce captivating ads using AI video, integrating AR elements for a more immersive viewer experience.
没入型コースで学習を強化しよう.
Develop engaging courses that reach global audiences, utilizing AR to create interactive and immersive learning environments.
よくある質問
HeyGenがARビデオの作成をどのように改善しますか？
HeyGenは、拡張現実プラットフォームとシームレスに統合される強力なARビデオクリエーターを提供し、ユーザーが没入型の学習体験を作成できるようにします。3Dオブジェクトやトリガー画像を組み込むためのツールを備えて、HeyGenはあなたのARコンテンツが魅力的で技術的にも確かなものになることを保証します。
HeyGenが拡張現実開発に提供する技術的特徴は何ですか？
HeyGenは、サーフェス追跡とARKitおよびARCoreとの互換性を含むAR作成ツールをサポートしています。これらの特徴により、拡張現実プロジェクト内での3Dオブジェクトの正確な配置とインタラクションが可能になり、プロフェッショナルで洗練された結果を保証します。
HeyGenは教育目的で使用できますか？
はい、HeyGenは没入型学習体験を作成するのに理想的です。ARビデオクリエーターと拡張現実プラットフォームを活用することで、教育者は生徒を魅了し、視覚的に魅力的なコンテンツを通じて教育するインタラクティブなレッスンを設計することができます。
なぜ拡張現実プロジェクトにHeyGenを選ぶのか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストからビデオへの変換やオフボイス生成を含む、AR作成のための完全なツールスイートで注目されています。これらの特徴は、ブランドコントロールとメディアライブラリと組み合わせることで、どんなARプロジェクトにも多用途な選択肢となります。