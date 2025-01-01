ARトレーニングビデオジェネレーターで没入型トレーニングを作成
没入型ARビデオで社員トレーニングを革新。AIアバターとノーコードツールを使用して簡単に魅力的なモジュールを作成。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
製品マネージャーが新しいAR対応機能を紹介するための45秒の製品デモビデオを設計します。ARビデオメーカーを使用して、最先端の拡張現実の創造を強調します。未来的で魅力的なビジュアルとアップビートなサウンドトラックを組み合わせ、HeyGenの豊富なテンプレートとシーン、メディアライブラリ/ストックサポートを最大限に活用して製品を生き生きとさせます。
既存のスタッフ向けにコンプライアンスの更新に焦点を当てた90秒の社員トレーニングモジュールビデオを開発します。インタラクティブで指導的なビジュアルスタイルと親しみやすい同期された声を特徴とします。このAIトレーニングビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して簡単にコンテンツを生成し、包括的な字幕/キャプションでアクセシビリティと知識の保持を強化します。
小規模ビジネスオーナー向けに、ノーコードソリューションとドラッグアンドドロップ機能を強調した30秒の簡潔な指導ガイドを作成することを想像してください。このビデオは、シンプルで親しみやすいビジュアルデザインと明確なステップバイステップのビジュアル、そして簡潔な声が必要です。迅速なハウツーを示すのに最適です。HeyGenのアスペクト比のリサイズとさまざまなプラットフォームへのエクスポート、利用可能なテンプレートとシーンを効率的に使用して作成を簡素化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIトレーニングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenはL&Dチームや企業が魅力的なAIトレーニングビデオを簡単に生成できるようにします。AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、複雑なビデオ編集ツールを使わずにプロフェッショナルなトレーニングモジュールを作成できます。
HeyGenはARトレーニングビデオジェネレーターとして使用できますか？
HeyGenは高品質なトレーニングビデオを生成するために設計された高度なAIビデオジェネレーターであり、拡張現実（AR）アプリケーションの魅力的なコンテンツとして活用できます。HeyGenはAI駆動のビデオ作成に焦点を当てていますが、生成されたAIトレーニングビデオは没入型学習体験を強化するのに理想的です。
HeyGenはトレーニングビデオを生成するためのノーコードソリューションですか？
はい、HeyGenはユーザーフレンドリーなノーコードソリューションとして設計されており、誰でも簡単にプロフェッショナルなAIトレーニングビデオを作成できます。事前にデザインされたテンプレートとドラッグアンドドロップ機能を使用して、専門的な技術スキルを必要とせずに高品質なコンテンツを迅速に制作できます。
HeyGenはAI生成ビデオを強化するためにどのような機能を提供していますか？
HeyGenはAI生成ビデオを強化するための包括的な機能を提供しています。高度なナレーション生成やグローバルリーチのためのワンクリック翻訳を含みます。また、AIアバターとスクリプトからのテキストからビデオへの機能を活用して、多様で魅力的なトレーニングモジュールを作成できます。