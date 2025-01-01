水系ビデオメーカー: 驚異的な海洋コンテンツを作成

HeyGenのスクリプトからのテキスト動画を使用して、効果的な海洋教育コンテンツを簡単に制作。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
海洋生物学者や保護活動家を対象に、最先端のAIツールが複雑な水中環境で海洋生物を識別し追跡する方法を強調する、2分間のドキュメンタリー風動画を開発してください。実際のHD水中映像とシミュレーション映像を組み合わせ、科学データの可視化を示し、権威あるが魅力的なナレーションを添えてください。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して説得力のあるナレーションを作成し、メディアライブラリ/ストックサポートを活用してこの「AIビデオメーカー」プロジェクトのビジュアルストーリーテリングを強化します。
サンプルプロンプト2
教育者や学生向けに、専門の「水系ビデオメーカー」を使用して魅力的な水中映像コンテンツを迅速に作成する方法を説明する60秒の指導動画を制作してください。ビジュアルスタイルは明るくユーザーフレンドリーで、画面上のテキストオーバーレイを用いて明確なステップを示し、親しみやすいAIアバターがプロセスを案内します。このプロンプトは、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して迅速に作成し、すべての学習者にアクセス可能な字幕/キャプションを確保することを特に要求します。
サンプルプロンプト3
海洋技術分野のコンテンツクリエイターやマーケティング専門家を対象にした新しい「水中ビデオジェネレーター」製品の45秒のプロモーション動画を作成してください。映画的なストーリーテリングを特徴とし、驚くべき高解像度のシミュレートされた水中シーケンス、鮮やかな海洋生物、そして力強く感動的な音楽スコアを含めます。製品の使いやすさとプロフェッショナルな品質の出力を強調し、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを強調して、さまざまなプラットフォームでの多用途な展開を可能にします。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

水系ビデオメーカーの使い方

HeyGenの強力なAIツールを使って、海洋生物や水系環境についての驚異的な動画を作成し、あなたのアイデアを魅力的なビジュアルストーリーに変換します。

1
Step 1
水系スクリプトを作成
HeyGenのテキスト動画機能を利用して、水系に関するあなたの書かれた物語を簡単に制作準備が整ったスクリプトに変換します。
2
Step 2
魅力的なビジュアルを選択
HeyGenの多様なテンプレートから選択するか、あなた自身の魅力的なHD水中映像をアップロードして、トピックを視覚化します。
3
Step 3
AIプレゼンターを追加
AIアバターを組み込んで、プロフェッショナルな声でメッセージを伝え、水系の説明を生き生きとさせます。
4
Step 4
最終調整とエクスポート
明確さを高めるために字幕とキャプションを追加し、どのプラットフォームでも準備が整った高品質の水系動画をエクスポートします。

使用例

影響力のある水系マーケティング動画を制作

水系製品やイニシアチブを効果的にマーケティングするために、プロフェッショナルグレードの高性能なビデオ広告を数分で生成します。

よくある質問

HeyGenは専門的なコンテンツのAIビデオメーカーとしてどのように機能しますか？

HeyGenは、テキスト動画技術やプロンプトネイティブビデオ作成を含む高度なAIツールを活用して、スクリプトをプロフェッショナルな動画に変換します。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスは、魅力的な海洋教育コンテンツや水系ビデオメーカーのプロジェクトの作成を簡素化します。

HeyGenはAIアバターとボイスオーバー生成を動画に組み込むことができますか？

はい、HeyGenはAIアバターのシームレスな統合をサポートし、コンテンツを個別化し、強力なボイスオーバー生成を提供します。これらの機能は、映画的なストーリーテリングを強化し、影響力のある海洋テーマのビデオ広告を作成するために重要です。

HeyGenはプロフェッショナルなビデオ制作のためにどのような技術的能力を提供しますか？

HeyGenは、字幕やキャプション、さまざまなテンプレート、包括的なビデオ編集機能など、広範な技術的能力を提供します。これらのAIツールは、HD水中映像を含むプロフェッショナルな品質のコンテンツを効率的かつ正確に制作する力をユーザーに与えます。

HeyGenはAI生成の水中動画にカスタマイズとブランディングを許可しますか？

もちろんです。HeyGenは、ブランディングコントロールと多様なメディアライブラリを通じて大幅なカスタマイズを可能にし、プロジェクト全体でキャラクターの一貫性を確保します。これにより、商業目的やレクリエーション目的に応じて、水中ビデオジェネレーターの出力を特定のニーズに合わせて調整することができます。