Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやコンテンツクリエイター向けに、製品ショーケース用の「プロフェッショナルな動画」を生成する方法を示す60秒の情報動画を制作します。ビジュアルの美学はクリーンでコーポレートなもので、明確なAIアバターが主要な利点とステップを紹介し、心地よいインストゥルメンタル音楽でバックアップされます。HeyGenの「AIアバター」を活用して、カメラに映ることなく洗練された魅力的なプレゼンテーションを提供します。
忙しいプロフェッショナルや起業家を対象にした30秒のインスパイアリングな動画をデザインし、迅速な指導コンテンツのための簡単な「動画作成」プロセスを示します。動画は明るく励みになるビジュアルスタイルで、シンプルで明確な画面上のテキストとモチベーショナルな背景音楽を備えています。HeyGenの「スクリプトからのテキスト動画」機能を使用して、書かれた指示を一貫性のある視覚的に魅力的な短いクリップに変換します。
新しいアプリケーションを調査している消費者向けに、2つの類似した生産性ツールを比較する50秒の「レビュー動画メーカー」作品を開発します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されており、分析的で、スプリットスクリーンの比較と簡潔なグラフィックスを使用し、微妙なアンビエント音楽の上で長所と短所を中立的でプロフェッショナルな「ボイスオーバー生成」がナレーションします。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を活用して、比較全体で一貫した高品質のナレーションを確保します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして魅力的なマーケティング動画の作成を支援しますか？
HeyGenは、ユーザーがプロフェッショナルで高品質なマーケティング動画を簡単に作成できるようにします。AIアバター、豊富なテンプレート、直感的な動画作成ツールを活用して、視聴者に響く魅力的なコンテンツを制作し、動画マーケティングの効果を高めましょう。
HeyGenは動画制作のためにどのようなクリエイティブツールを提供していますか？
HeyGenは、効率的な動画制作のための包括的なクリエイティブツールを提供しています。使いやすいドラッグ＆ドロップインターフェース、豊富なメディアライブラリ、カスタマイズ可能なテンプレート、AIによるボイスオーバー、ダイナミックなテキストアニメーションとトランジションを備え、ストーリーテリングを強化します。
HeyGenの機能を使って動画コンテンツをパーソナライズできますか？
もちろんです。HeyGenは動画コンテンツの広範なパーソナライズを可能にします。ブランドコントロール、カスタムAIアバター、さまざまなテンプレートを活用して、動画がブランドの声とメッセージを本物に反映するようにします。また、スクリプトやボイスオーバーをカスタマイズして、真にユニークなタッチを加えることができます。
HeyGenはソーシャルメディアプラットフォーム向けの動画作成を簡素化しますか？
はい、HeyGenはYouTubeのようなソーシャルメディアプラットフォーム向けに最適化された動画作成を大幅に簡素化します。短いクリップを簡単に制作し、さまざまなアスペクト比に動画をリサイズし、使いやすいインターフェースを利用して、視聴者に向けたプロフェッショナルなコンテンツを生成し、エクスポートします。