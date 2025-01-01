アプリケーションオンボーディングビデオメーカー：ユーザージャーニーを簡素化
AIアバターを活用したパーソナライズされたガイダンスで、魅力的なユーザーオンボーディング体験を作成しましょう。
プロダクトチームやカスタマーサクセスマネージャーは、45秒のユーザーオンボーディングチュートリアルでユーザーの採用を促進できます。このビデオは、アニメーション要素とエネルギッシュな音声トラックを備えたモダンで魅力的な美学を持ち、AIアバターが視聴者に主要なアプリケーション機能を案内し、チュートリアルビデオをより個人的なものにします。
マーケティングおよび営業部門は、新しいサービスや機能をクライアントに紹介するための30秒の顧客オンボーディングビデオを設計できます。このビデオは、ブランドに合わせた色とプロフェッショナルで活気のあるナレーションを備えたダイナミックなビジュアルプレゼンテーションを示し、HeyGenのテンプレートとシーンを活用して迅速に魅力的なコンテンツを制作します。
小規模ビジネスオーナーや独立系開発者が新しいアプリケーションを立ち上げるための75秒のアプリケーションオンボーディングビデオメーカーのデモンストレーションを行います。この影響力のあるビデオは、インスピレーションを与える洗練されたデザインを特徴とし、明確な画面録画と高品質のボイスオーバー生成を組み合わせて、アプリの利点を効果的に伝えます。
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
よくある質問
HeyGenはアプリケーションオンボーディングビデオの作成をどのように簡素化しますか？
HeyGenは、テキストスクリプトをプロフェッショナルなビデオに変換することで、魅力的なアプリケーションオンボーディングビデオの作成プロセスを簡素化します。AIアバターとカスタムボイスオーバーを利用して明確な指示を提供し、ユーザーがスムーズなオンボーディング体験を得られるようにします。
HeyGenは従業員オンボーディング用のビデオテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは従業員オンボーディングおよびトレーニングビデオ用に特別に設計された多様なビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートは完全にカスタマイズ可能で、ブランドの特定のコンテンツとビジュアルを使用してインパクトのあるビデオを迅速に作成できます。
オンボーディングビデオをブランドに合わせてカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、会社のロゴ、色、特定のビジュアル資産を使用してオンボーディングビデオを完全にカスタマイズできます。これにより、すべてのビデオが一貫したプロフェッショナルなブランドアイデンティティを維持し、顧客のオンボーディングを強化します。
HeyGenはオンボーディングに効果的なAIビデオプラットフォームである理由は何ですか？
HeyGenは高度な生成AIを活用してビデオプラットフォームを強化し、ダイナミックなオンボーディングビデオの作成に非常に効果的です。AIアバター、テキストからビデオへの機能、AIボイスオーバーを備えたHeyGenは、迅速なビデオ作成と多言語コンテンツの簡単なローカライズを可能にし、ユーザーのオンボーディング体験を大幅に向上させます。