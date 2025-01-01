インスタントAIガイドのためのアプリケーションガイドビデオジェネレーター
動的なAIアバターを使用して、各ステップを明確に説明するプロフェッショナルなアプリケーションガイドビデオを簡単に作成できます。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
企業クライアント向けに、アプリケーションの複雑な機能をクリーンなビジュアルで強調し、自信に満ちた「AIアバター」を活用して、機能の価値を示す説得力のある「ビデオドキュメンテーション」を作成する45秒のプロフェッショナルビデオを開発してください。
小規模ビジネスオーナー向けに、ダイナミックなビジュアルとアップビートなサウンドトラックを使用して、魅力的なコンテンツを迅速に作成できる「AIビデオジェネレーター」を示す30秒の活気あるマーケティングビデオをデザインし、「カスタマイズ可能なテンプレート」と「字幕/キャプション」を活用して視聴者の保持率を高め、主要な利点を伝えてください。
新しいHRシステムを学ぶ従業員向けに、指導的で落ち着いた配信を特徴とし、「メディアライブラリ/ストックサポート」からの関連ビジュアルと明確な「AI生成ボイスオーバー」を補完して、効果的な「アプリケーションガイドビデオジェネレーター」コンテンツを作成する90秒の詳細な「ステップバイステップチュートリアルビデオ」を制作してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはアプリケーションガイドビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenの強力なAIビデオジェネレーターは、プロフェッショナルなビデオドキュメンテーションやアプリケーションガイドの制作プロセスを簡素化します。テキストを魅力的なステップバイステップのチュートリアルビデオに簡単に変換でき、従業員トレーニングや製品オンボーディングに最適なソリューションです。
HeyGenのテキストからビデオへの生成においてAIアバターはどのような役割を果たしますか？
HeyGenはリアルなAIアバターと高度なテキストからビデオへの生成を活用して、スクリプトを生き生きとさせます。これらのAI駆動のトーキングヘッドは、高品質なAI生成ボイスオーバーと組み合わせて、従来の撮影を必要とせずに魅力的なコンテンツを作成します。
HeyGenは多様なビデオニーズに対応するカスタマイズ可能なテンプレートを提供していますか？
はい、HeyGenは直感的なAIビデオエディター内で多様なカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのテンプレートを使用することで、マーケティングや教育コンテンツを含むさまざまな目的のためにプロフェッショナルなビデオを迅速に作成し、ブランドの一貫性を維持できます。
HeyGenは高品質なAIチュートリアルビデオの制作をどのように支援しますか？
HeyGenは効果的なAIチュートリアルビデオクリエーターであり、ユーザーが高品質な指導コンテンツを効率的に制作できるようにします。リアルなAIアバターとAI生成ボイスオーバーを使用して、複雑な情報をどのオーディエンスにもアクセスしやすく、理解しやすくします。