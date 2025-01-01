応募者指導動画ジェネレーター：オンボーディングの効率化
AIアバターを使用してプロフェッショナルな応募者指導動画を簡単に作成し、スクリプトを魅力的なビジュアルガイドに変換します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
特定の評価やオンラインテストの詳細を説明する60秒の「ハウツー」動画をデザインします。この情報豊かな動画は、HeyGenのスクリプトからのテキストを動画に変換する機能を活用し、詳細な指示を明確なステップバイステップのビジュアルに変換し、整理されたテンプレートとシーンを使用します。音声は落ち着いた権威あるトーンを維持し、「ハウツーガイド」が簡単にフォローできるようにし、字幕/キャプションを追加してアクセシビリティを確保します。
HRプロフェッショナルを対象とした30秒のダイナミックなマーケティング動画を制作し、HeyGenの生成AIビデオ技術が採用コミュニケーションをどのように革新できるかを紹介します。動画はモダンで魅力的なビジュアルスタイルを持ち、アップビートなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenの豊富なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、さまざまな採用段階で迅速に魅力的なコンテンツを作成する方法を示します。
不採用となった求職者向けに、同情的なAIアバターが届ける40秒のユニークなパーソナライズされたフィードバック動画を作成します。この共感的な動画は、HeyGenのAIビデオジェネレーターを使用して作成され、尊重と配慮のあるビジュアルスタイルとソフトで控えめなバックグラウンドミュージックを持ち、建設的なフィードバックや励ましを提供します。さまざまなプラットフォームでの最適な視聴のためにアスペクト比のリサイズとエクスポート機能を活用し、拒否の中でもポジティブで記憶に残る印象を与えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのように動画作成を簡素化しますか？
HeyGenは高度な生成AIビデオ技術を活用して、テキストを魅力的な動画に変換します。リアルなAIアバターとテキストから動画への機能を使用して、マーケティング動画やハウツーガイドなどのプロフェッショナルなコンテンツを簡単に作成できます。
HeyGenは効果的なオンボーディング動画を生成できますか？
もちろんです。HeyGenは魅力的な応募者指導およびオンボーディング動画を作成するための理想的なAIビデオジェネレーターです。カスタムブランディングとボイスオーバーを使用して、トレーニング動画やSOPを迅速に作成し、明確なコミュニケーションを確保します。
どのようなAIアバターが動画プロジェクトで利用可能ですか？
HeyGenは、スクリプトに合わせて自然なボイスオーバーでリップシンクする多様なリアルなAIアバターを提供しています。これらのアバターは、生成AIビデオプロジェクトを強化し、コンテンツをよりダイナミックでプロフェッショナルにします。
HeyGenを使用してさまざまな動画コンテンツを迅速に作成するにはどうすればよいですか？
HeyGenは、豊富なテンプレートと強力なスクリプトジェネレーターを使用して、動画生成プロセスを効率化します。これにより、マーケティング動画からハウツーガイドまで、広範なビデオ編集ツールを使用せずにさまざまなコンテンツを迅速に作成できます。