応募者ガイダンスビデオメーカー：候補者体験を向上
HRプロフェッショナルがテキストからビデオへの変換を使って、魅力的なハウツーガイドとビデオを簡単に作成できるようにします。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術リクルーターを対象とした90秒の技術的なディープダイブビデオを開発し、HeyGenが複雑な応募者ガイダンスビデオを作成するための生成AIプラットフォームとしての力を示します。このビデオは、詳細なスクリプトをテキストからビデオに変換し、動的な字幕/キャプションを使用して主要な技術要件を強調する方法を強調します。ビジュアルとオーディオのスタイルは正確で情報豊かであり、技術的な観客に最大限の理解を保証します。
新入社員向けに、オンボーディングスペシャリストが作成した2分間の歓迎ビデオをデザインし、会社の文化と初期のステップを紹介します。この応募者ガイダンスビデオは、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを利用して情報を明確に構造化し、メディアライブラリ/ストックサポートから関連するストック映像を組み込んで、招待的でプロフェッショナルなトーンを維持します。ビジュアルとオーディオのスタイルは温かく励みとなり、彼らの旅にポジティブなトーンを設定します。
小規模ビジネスオーナーとHRジェネラリスト向けに、HeyGenの直感的なテンプレートとシーンがどのようにして効果的な応募者ガイダンスビデオを迅速に作成できるかを紹介する45秒のダイナミックなビデオを制作します。このビデオは、ビデオ作成プロセスの効率性を強調し、さまざまなプラットフォームにコンテンツを適応させるためのアスペクト比のリサイズとエクスポートの簡単さを示します。視覚的に魅力的でテンポの速いスタイルと明確でインパクトのあるオーディオが、プラットフォームの使いやすさとスピードを伝えます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはAIでどのようにビデオ作成を簡素化しますか？
HeyGenは強力な生成AIプラットフォームで、リアルなAIアバターと強力なボイスオーバー生成を使用して、スクリプトから直接プロフェッショナルなビデオを生成することができます。これにより、さまざまなコンテンツニーズに対応する効率的なビデオエディターとなります。
HeyGenはビデオカスタマイズのためにどのような技術的編集機能を提供しますか？
HeyGenは、直感的なドラッグアンドドロップエディター、字幕とキャプションのシームレスな追加、基本的なブランディングコントロールを含む包括的な技術的編集機能を提供します。また、事前にデザインされたテンプレートを活用してビデオ作成プロセスを加速させることができます。
HeyGenはHR向けにプロフェッショナルな応募者ガイダンスビデオを作成できますか？
もちろんです。HeyGenはHRプロフェッショナルに最適な応募者ガイダンスビデオメーカーとして機能します。AIアバターとテキストからビデオへの変換を簡単に利用して、オンボーディングや詳細な求人応募チュートリアルのための魅力的なハウツーガイドとビデオを作成できます。
HeyGenは私のソーシャルメディアコンテンツをどのように強化できますか？
HeyGenはAIによる迅速なビデオ作成を可能にし、ソーシャルメディアコンテンツを大幅に強化します。カスタムボイスオーバー生成を使用して魅力的なビデオを迅速に生成し、明確な字幕とキャプションを追加して、プラットフォーム全体での幅広いオーディエンスエンゲージメントを実現できます。