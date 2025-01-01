技術チームやステークホルダーを対象にした1分間の簡潔でプロフェッショナルなビデオを作成し、プロジェクトの最近の「レポートと更新」を紹介します。HeyGenの「ボイスオーバー生成」を利用して、明確で権威ある音声スタイルを実現し、クリーンでインフォグラフィックを駆使したビジュアルプレゼンテーションで主要な技術的改善を示し、「ビデオエディター」を使用してデータを効果的に強調します。

ビデオを生成