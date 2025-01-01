アプリウォークスルービデオメーカー：アプリのエンゲージメントを向上
AIボイスオーバーで明確で魅力的な説明を簡単に作成し、効果的なアプリデモビデオを制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
マーケティングチームがソーシャルメディアで注目を集めるためのダイナミックな60秒の「製品デモビデオ」をデザインします。このビデオは、ハイエナジーなビジュアルスタイルで、クイックカット、魅力的なテキストオーバーレイ、ポジティブでモダンなサウンドトラックが必要です。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオを利用して簡潔なナラティブを作成し、AIアバターを統合して主要な利点を提示し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンから選んで作成を開始します。
営業プロフェッショナルがクライアントプレゼンテーションで使用するための説得力のある1分間の「アプリデモビデオメーカー」ビデオを制作し、アプリがどのように売上を向上させるかを強調します。ビジュアルの美学は洗練されて説得力があり、ユーザーの利点を強調し、自信に満ちた明確なAIボイスオーバーを使用します。信頼を築くためにプロフェッショナルなAIアバターを組み込み、HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを使用して、さまざまなプレゼンテーション形式に合わせてビデオを調整します。
カスタマーサポートとトレーニング部門向けに複雑なソフトウェア機能を説明する詳細な2分間の「ウォークスルービデオ」を開発します。ビジュアルスタイルは説明的で体系的であり、明確なオンスクリーン注釈と落ち着いた情報提供的なAIボイスオーバーを特徴とします。字幕を追加してアクセシビリティを確保し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートからのサポートビジュアルでコンテンツを充実させ、スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して駆動します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的なアプリウォークスルービデオメーカーとして機能しますか？
HeyGenは、強力なビデオ編集機能と高度なAI機能を組み合わせることで、魅力的なアプリウォークスルービデオメーカーや製品デモビデオを作成する力を提供します。画面録画を統合し、AIボイスオーバーを追加し、豊富なビデオテンプレートを活用して、アプリの機能をシームレスに紹介できます。
HeyGenはプロフェッショナルなコンテンツを作成するためにどのようなビデオ編集機能を提供していますか？
HeyGenは、トリム＆スプリット機能、テキストオーバーレイ、バックグラウンドミュージックや字幕の追加など、包括的なオンラインビデオ編集ソフトウェア機能を提供しています。これにより、アプリデモビデオを精密にカスタマイズし、エクスポートの準備が整った洗練されたプロフェッショナルな最終製品を確保できます。
HeyGenはボイスオーバーやビデオ生成のためにAIを活用していますか？
はい、HeyGenはAI生成プラットフォームであり、AI生成のビデオドキュメンテーションを作成することに優れています。コンテンツをナレーションするための強力なAIボイスオーバーを提供し、テキストをビデオに変換することもでき、製品説明ビデオの作成を効率化します。
HeyGenからのビデオのエクスポートと共有のオプションはどのようなものがありますか？
アプリデモビデオが完成したら、HeyGenはさまざまなプラットフォームに適した簡単なビデオエクスポートオプションを提供します。その後、スマートな共有機能を活用して、製品デモビデオをソーシャルメディアで配信したり、ウェブサイトやプレゼンテーションに直接埋め込んだりできます。