アプリウォークスルービデオジェネレーター: 魅力的なデモを作成
AIアバターを使用して魅力的なアプリウォークスルービデオを迅速に制作し、オーディエンスを引き付け、理解を深めましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
初期設定に苦労している新しいユーザー向けに、重要なアプリ機能を詳述した45秒のチュートリアルビデオを開発します。このビデオは、クリーンでミニマリストなビジュアルと、HeyGenのプロフェッショナルなAIアバターによって提供される落ち着いた指導的な声を利用し、これらのステップバイステップのユーザーガイドが簡単に理解できるようにし、明確な指導を提供します。
忠実な既存ユーザーと潜在的な新規採用者の両方をターゲットにした、動的な60秒のプロモーションで重要なモバイルアプリのアップデートを発表します。魅力的なビジュアル、スムーズなトランジション、そしてHeyGenの自動字幕/キャプションを補完する熱意ある声を使用して、より広いオーディエンスに対するアクセシビリティと全体的なアプリのプレゼンテーションを向上させます。
新しいソフトウェアデモのコアバリュープロポジションを、忙しいプロフェッショナルが新しいツールを評価するために設計された30秒のビデオで紹介します。ビジュアルスタイルは洗練されてプロフェッショナルであり、自信に満ちた権威ある声をフィーチャーし、HeyGenの広範なメディアライブラリ/ストックサポートを利用して関連性のある高品質の背景コンテンツを大幅に強化します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアプリウォークスルービデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、AIアバター、テキストからビデオへの機能、使いやすいビデオエディターを活用して、魅力的なアプリウォークスルービデオの作成を簡素化します。スクリプトを簡単に洗練されたチュートリアルビデオに変換し、AI生成の声を使って効率的かつクリエイティブなプロセスを実現します。
HeyGenで作成した製品デモのブランディングとビジュアルスタイルをカスタマイズできますか？
もちろんです。HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、ロゴ、ブランドカラー、カスタムフォントを組み込んで製品デモが一貫したビジュアルアイデンティティを維持できるようにします。さまざまなビデオテンプレート、アニメーション、シネマティックビジュアルを利用して、魅力的なチュートリアルビデオを作成しましょう。
HeyGenは詳細なビデオドキュメンテーションを作成するためにどのような高度な機能を提供しますか？
HeyGenは、AIアバターと同期されたオーディオおよび画面録画を統合することで、高品質のビデオドキュメンテーションを作成する力を与えます。これにより、動的なステップバイステップのユーザーガイドやハウツーガイドを作成し、オーディエンスが複雑な情報を簡単に把握できるようにします。
HeyGenはさまざまなビデオコンテンツを作成するための包括的な生成AIプラットフォームですか？
はい、HeyGenはモバイルアプリのプロモーション、製品デモ、チュートリアルビデオライブラリを含む幅広いビデオコンテンツを作成するために設計された強力な生成AIプラットフォームです。ブラウザ拡張機能とスマートシェアリング機能により、ビデオ作成と配信のワークフロー全体がシームレスになります。