アプリチュートリアルジェネレーターが簡単に魅力的なガイドを作成
HeyGenの強力なスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、ユーザーオンボーディングのための視覚的に魅力的なステップバイステップのチュートリアルを簡単に作成します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロダクトマネージャーとカスタマーサクセスチーム向けに60秒の魅力的なビデオを制作し、AIチュートリアルクリエーターがユーザーオンボーディングを強化する力を紹介します。フレンドリーでプロフェッショナルなビジュアルスタイルを採用し、スムーズなトランジションと明確な画面上のテキストを組み合わせ、温かく励みになるナレーションを加えます。HeyGenのボイスオーバー生成が一貫した高品質の音声説明を保証し、オンボーディングプロセスをシームレスで効果的にする方法を強調します。
HRおよび学習・開発の専門家を対象にした30秒の簡潔なビデオを開発し、チュートリアルビルダーを使用して重要なトレーニング資料を作成する簡単さを示します。ビジュアルの美学はクリーンで直接的かつ企業的であり、明確なインフォグラフィックと自信に満ちた権威あるナレーションを備えています。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能が包括的なチュートリアルの作成を加速し、すべての従業員が効率的に標準化された情報を受け取ることを保証する方法を紹介します。
教育者とコンテンツクリエーター向けに40秒の情報ビデオを設計し、教育目的でアプリチュートリアルジェネレーターを活用し、一貫性と標準化を達成する方法に焦点を当てます。ビジュアルプレゼンテーションは明るく、招待的で、フォローしやすく、熱意に満ちた明確な声を使用します。HeyGenのテンプレートとシーンが迅速なスタートを提供し、すべての指導ビデオにプロフェッショナルで統一された外観を維持する方法を示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはAIチュートリアルクリエーターとしてどのように機能しますか？
HeyGenは高度なAIを活用してチュートリアル作成を簡素化します。ユーザーはスクリプトをAIアバターとボイスオーバー生成を使用して魅力的なステップバイステップのチュートリアルに変換し、教育目的やユーザーオンボーディングのプロセスを効率化します。
HeyGenはトレーニング資料の視覚的に魅力的なコンテンツ作成を支援できますか？
もちろんです。HeyGenはユーザーがトレーニング資料の視覚的に魅力的なコンテンツを作成するのを支援します。ブランドコントロール、テンプレート、メディアライブラリのサポートを活用して、すべてのAI駆動のチュートリアルで一貫性と標準化を確保し、プロフェッショナリズムを向上させます。
HeyGenを使用したチュートリアル作成の時間効率の利点は何ですか？
HeyGenはチュートリアル作成の主要な生産段階を自動化することで時間効率を大幅に向上させます。テキストからビデオへの機能とボイスオーバー機能により、チュートリアル作成プロセスが効率化され、広範なビデオ編集を必要とせずに包括的なチュートリアルを迅速に開発できます。
HeyGenはさまざまなソフトウェアのアプリチュートリアルジェネレーターとして適していますか？
はい、HeyGenは多用途なアプリチュートリアルジェネレーターとして機能し、あらゆるソフトウェアの詳細なステップバイステップのチュートリアルを作成するのに理想的です。字幕やアスペクト比のリサイズなどの機能により、AI駆動のチュートリアルが多様なプラットフォームやユーザーのニーズに適応しやすくなります。