即効性のあるアプリプロモーション動画メーカー
専門的な動画のための「テンプレート＆シーン」を使用して、マーケティングキャンペーンを強化し、アプリのダウンロードを増やしましょう。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
小規模ビジネスオーナーやマーケターを対象にした45秒の魅力的なプロモーション動画を開発し、最新アプリのダウンロードを増やすことを目的とします。この動画は明るく魅力的なビジュアルスタイルを採用し、アプリの価値を説明するために明確なユーザーインタラクションとアニメーションテキストを特徴とします。HeyGenのボイスオーバー生成を通じて生成されたフレンドリーで熱意あるナレーションと、軽快なバックグラウンドミュージックがメッセージを響かせます。
プロダクトマネージャー向けに新しいアプリのアップデートを紹介する60秒のプロフェッショナルな動画を作成し、主要な機能と編集ツールに焦点を当てます。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、アニメーションモバイルモックアップを利用して機能を示します。権威ある明確なAIボイスオーバーが視聴者を導き、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートがビジュアルを強化し、包括的なプレゼンテーションを確保します。
マーケティングキャンペーンに最適なエネルギッシュな30秒のソーシャルメディア広告を制作し、潜在的なアプリユーザーの幅広いオーディエンスをターゲットにします。この動画は、プロフェッショナル品質の動画を達成するために、現代的なグラフィックと迅速なシーン転換を備えた高速で視覚的に印象的な美学を必要とします。HeyGenのテンプレート＆シーンとアスペクト比のリサイズ＆エクスポートを活用して、さまざまなプラットフォームに最適化された動画を迅速に作成し、パンチの効いた現代的な音楽トラックで駆動します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてプロフェッショナルなアプリプロモーション動画を迅速に作成するのを助けてくれますか？
HeyGenのAI搭載アプリプロモーション動画メーカーは、簡単なドラッグ＆ドロップエディターとカスタマイズ可能なテンプレートの豊富なライブラリを使用して、作成プロセスを簡素化します。アプリの主要な機能を強調し、ダウンロードを増やすためのプロフェッショナル品質の動画を効率的に制作できます。
HeyGenはアプリプロモーション動画のためのアニメーションモバイルモックアップやその他のクリエイティブ要素をサポートしていますか？
もちろんです！HeyGenは、アプリのインターフェースを動的に紹介するために、アニメーションモバイルモックアップをシームレスに統合することができます。また、アニメーションテキスト、多様なストック映像、特殊効果、魅力的なバックグラウンドミュージックでプロモーション動画を強化することも可能です。
ソーシャルメディアでアプリプロモーション動画を際立たせるためのクリエイティブなオプションは何ですか？
HeyGenは、AIアバターやボイスオーバー生成を含む強力な編集ツールと多様なクリエイティブ要素を提供し、ソーシャルメディアやマーケティングキャンペーンでアプリプロモーション動画を非常に魅力的にします。視聴者の注意を引き、アプリのダウンロードを促進するために、魅力的なビジュアルと音響効果を簡単に追加できます。
HeyGenを使用して、ブランドの特定要素を使ってアプリ紹介動画をカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、アプリ紹介動画がブランドアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴを簡単に組み込み、ブランドカラーを調整し、一貫性のあるプロフェッショナルな外観をすべてのマーケティング活動にわたって確保するためのカスタムロゴイントロアニメーションを作成できます。