忙しいアプリ開発者や小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の魅力的なアプリプロモーションビデオを作成し、どれだけ迅速に高品質なアプリプロモーションビデオを生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、アプリインターフェースの鮮明なアニメーションを特徴とし、アップビートで自信に満ちたナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える容易さを強調し、フレンドリーなAIアバターがナレーションを担当する可能性があります。

ビデオを生成