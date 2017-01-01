アプリプロモーションビデオジェネレーター: 驚くべきアプリプロモーションを作成

プロフェッショナルなアプリプロモーションビデオを簡単にデザイン。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンライブラリにアクセスして、アプリの成功を加速し、ダウンロード数を増やしましょう。

忙しいアプリ開発者や小規模ビジネスオーナー向けに、30秒の魅力的なアプリプロモーションビデオを作成し、どれだけ迅速に高品質なアプリプロモーションビデオを生成できるかを紹介します。ビジュアルスタイルはダイナミックでモダンなもので、アプリインターフェースの鮮明なアニメーションを特徴とし、アップビートで自信に満ちたナレーションが付随します。HeyGenのスクリプトからビデオへの変換機能を使用して、シンプルなスクリプトを洗練されたビデオに変える容易さを強調し、フレンドリーなAIアバターがナレーションを担当する可能性があります。

サンプルプロンプト1
マーケティングプロフェッショナルやコンテンツクリエイター向けに、ビデオ制作を効率化するための45秒のプロモーションビデオをデザインします。洗練されたプロフェッショナルなビジュアル美学を採用し、魅力的なバックグラウンドミュージックとHeyGenのボイスオーバー生成による明確で簡潔なナレーションを使用します。このビデオは、さまざまなプロフェッショナルテンプレートから選択することで、魅力的なプロモーションコンテンツの作成を迅速に開始できることを効果的に示し、時間を大幅に節約します。
サンプルプロンプト2
スタートアップやインディーアプリクリエイター向けに、プロフェッショナルなビジュアルが新製品に与える影響を強調した60秒のインスパイアリングなアプリプロモーションビデオを制作します。このビデオは、スタイリッシュなモバイルモックアップ内で多様なアプリUI例を明るく励みになるビジュアルで紹介し、熱意ある声と遊び心のある効果音でサポートします。HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートが、高品質なアセットを迅速に統合し、どのアプリプロモーションビデオテンプレートも強化できることを示します。
サンプルプロンプト3
デジタルマーケターやエージェンシー向けに、ソーシャルメディアキャンペーン用に特別に設計された20秒の高インパクトなプロモーションビデオを作成し、迅速に注目を集めます。ビジュアルスタイルはテンポが速く、太字のテキストオーバーレイとエネルギッシュな音楽を特徴とし、強力な行動喚起で締めくくります。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート機能が、これらの短いプロモーションビデオをさまざまなプラットフォームに最適化するのを容易にし、最大のリーチとエンゲージメントを確保する方法を紹介します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

アプリプロモーションビデオジェネレーターの使い方

プロフェッショナルなアプリプロモーションビデオを簡単に作成し、製品を効果的に紹介し、オーディエンスを引き付け、関心を高めます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
プロフェッショナルにデザインされた多様なアプリプロモーションビデオテンプレートから選択し、プロジェクトの完璧なスタート地点を提供します。
2
Step 2
モバイルモックアップでカスタマイズ
モバイルモックアップを統合して、アプリのインターフェースとユーザーエクスペリエンスを明確に示し、アプリを実際に動作しているように視覚的に表現します。
3
Step 3
アニメーションテキストを追加
ダイナミックなアニメーションテキストを組み込んで、主要なアプリ機能や行動喚起を強調し、メッセージを際立たせます。
4
Step 4
プロモーションビデオをエクスポート
アプリプロモーションビデオを完成させ、さまざまなプラットフォームやマーケティング活動で共有する準備を整え、オーディエンスにリーチします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

AIでアプリの成功事例を強調

AIを活用して、信頼を築き、アプリの採用を促進する本物の顧客の声や成功事例を制作します。

よくある質問

HeyGenはどのようにしてアプリプロモーションビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なインターフェースとAI駆動の機能を通じて、魅力的なアプリプロモーションビデオの作成を簡素化します。ユーザーはテキストスクリプトからプロフェッショナルなアプリプロモーションビデオを簡単に生成でき、AIアバターとダイナミックなアニメーションテキストを利用してアプリの機能を効果的に紹介します。

HeyGenはどのような種類のアプリプロモーションビデオテンプレートを提供していますか？

HeyGenはさまざまなアプリカテゴリとプロモーションニーズに合わせた多様なアプリプロモーションビデオテンプレートを提供しています。これらのテンプレートには、モバイルモックアップやさまざまなイントロ＆プロモフォーマットが含まれており、視聴者の注意を引く魅力的なプロモーションビデオを迅速に作成するための強力な基盤を提供します。

HeyGenのAIはどのようにしてプロフェッショナルなアプリプロモーションビデオの作成を支援しますか？

HeyGenのAI機能は、AIアバターとテキストからのリアルなボイスオーバー生成を提供することで、プロフェッショナルなアプリプロモーションビデオの作成において中心的な役割を果たします。この高度なAI技術により、ユーザーは広範なビデオ編集の専門知識を持たずに高品質でプロフェッショナルな外観のプロモーションビデオを制作でき、強力なプロモーションビデオメーカーとなります。

HeyGenで作成したアプリプロモーションビデオを自分のブランドに合わせてカスタマイズできますか？

はい、HeyGenはアプリプロモーションビデオをカスタマイズするための包括的なブランディングコントロールを提供します。ロゴや特定のブランドカラーを簡単に追加し、ライブラリから独自のメディアを統合して、すべてのアプリプロモーションビデオがブランドアイデンティティに完全に一致し、認知度を高めることができます。