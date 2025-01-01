忙しいマーケター向けに、新しいキャンペーンを迅速に開始する方法を紹介する30秒の簡潔な説明動画を想像してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、動的なテキストオーバーレイとストック映像を使用し、明るくクリアなAIナレーションで補完します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して作成を開始し、AIナレーション生成機能を利用してシームレスなナレーションを実現します。

ビデオを生成