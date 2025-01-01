アプリデモ動画メーカー: 魅力的な製品デモを迅速に作成

ドラッグ＆ドロップエディターを使用してプロフェッショナルなモバイルアプリデモ動画を迅速に作成し、魅力的なテンプレートとシーンを使用して売上を向上させましょう。

小規模ビジネスオーナーを対象にした30秒のモバイルアプリデモ動画を作成し、アプリが日常業務をどのように簡素化するかを、迅速でクリーンな画面録画と現代的な音楽トラックで紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキスト動画生成機能を使用して、簡潔でインパクトのあるプレゼンテーションを作成することの容易さを強調してください。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
新しいアプリユーザー向けに、落ち着いた指導的なトーンと明確な画面上のテキストで、コア機能を案内する60秒の説明動画を開発します。視覚スタイルはクリーンでプロフェッショナルであり、HeyGenの字幕/キャプションとメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、洗練されたわかりやすいチュートリアルを提供します。
サンプルプロンプト2
マーケティングチームが迅速な成果を求めるための、ソーシャルメディア共有に最適化された45秒の製品デモ動画を制作します。明るい色、トレンディなトランジション、人気のあるバックグラウンドミュージックを利用して、アプリの最も魅力的な機能を強調し、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを使用して簡単に構築し、アスペクト比のリサイズとエクスポートで最適化します。
サンプルプロンプト3
潜在的な投資家向けに、独自の販売提案を強調する30秒のアプリデモを生成し、プロフェッショナルなAIアバターが簡潔で権威あるナレーションを提供します。視覚スタイルは洗練されており、控えめなバックグラウンドミュージックを使用し、HeyGenのボイスオーバー生成がアプリのプレゼンテーションをどのように向上させるかを示します。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アプリデモ動画メーカーの使い方

直感的なプラットフォームを使用して、製品の機能を紹介し、ユーザーエンゲージメントを促進する魅力的なモバイルアプリデモ動画を簡単に作成できます。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
モバイルアプリデモに特化したプロフェッショナルなデザインのビデオテンプレートから選び、プロジェクトを迅速に開始します。
2
Step 2
コンテンツを追加
アプリの画面録画を追加し、カスタムブランディング、AIボイスオーバー、ダイナミックなアニメーションで強調して、主要な機能を際立たせます。
3
Step 3
エンハンスメントを適用
魅力的なバックグラウンドミュージックを適用し、正確なキャプションを自動生成して、アプリデモ動画をアクセスしやすくプロフェッショナルに仕上げます。
4
Step 4
エクスポートと共有
完成したアプリデモ動画を高解像度のMP4形式でエクスポートし、さまざまなプラットフォーム向けに最適化して、ソーシャルメディアに直接共有します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

アプリのオンボーディングとチュートリアルを強化

.

動的で魅力的なビデオチュートリアルを作成し、アプリのオンボーディングと機能説明を通じてユーザーの保持と理解を向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして魅力的なモバイルアプリデモ動画を作成するのに役立ちますか？

HeyGenはAIアバターとテキスト動画技術を使用して、プロフェッショナルなモバイルアプリデモ動画を簡単に制作できるようにします。カスタマイズ可能なビデオテンプレートとドラッグ＆ドロップエディターを活用して、アプリの機能を効果的に紹介しましょう。

HeyGenは製品動画作成のためにどのようなAI機能を提供していますか？

HeyGenはリアルなAIボイスオーバーとテキスト動画生成のための高度なAIを活用し、魅力的な製品デモ動画の作成を簡素化します。これにより、複雑な機能を明確かつ効率的に説明することができます。

HeyGenは説明動画のカスタムブランディングをサポートしていますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーを説明動画に直接統合することができます。これにより、製品デモ動画がマーケティングおよび営業支援の取り組みと完全に一致することを保証します。

HeyGenの製品デモ動画をソーシャルメディアに簡単に共有できますか？

もちろんです。HeyGenは高解像度のMP4製品デモ動画のエクスポートをサポートしており、即座にソーシャルメディアで共有する準備が整います。また、YouTubeなどのプラットフォーム向けに最適化するためにキャプションやバックグラウンドミュージックを追加することもできます。