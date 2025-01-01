新しいモバイルアプリを紹介する30秒のプロモーションビデオを作成し、小規模ビジネスオーナーが業務を簡素化する方法をターゲットにします。モダンでアップビートなビジュアルスタイルを採用し、洗練されたアニメーションとエネルギッシュなバックグラウンドトラックを使用します。HeyGenの豊富な「テンプレートとシーン」を活用して、ユーザーがどれだけ迅速に魅力的なコンテンツを作成できるかを強調し、説得力のあるアプリ広告ビデオメーカー体験を提供します。

