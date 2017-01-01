HeyGenのビデオ作成APIを活用したい開発者を対象に、簡潔な60秒の説明ビデオを作成してください。このビデオは、クリーンでモダンなビジュアルスタイルとプロフェッショナルで明瞭なナレーションを採用し、動的コンテンツの生成がいかに簡単であるかを示します。スクリプトからのテキストビデオ機能とAIアバターを使用した効率的なコンテンツ制作の自動化を強調してください。

ビデオを生成