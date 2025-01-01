新しい開発者を対象にした1分間の簡潔なビデオを作成し、私たちのビデオ作成APIへの迅速なオンボーディングを提供します。ビジュアルスタイルはスリークでミニマリストにし、アニメーション化されたコードスニペットとクリーンなUIモックアップを使用し、プロフェッショナルで明瞭なナレーションを添えます。このビデオは、統合の容易さを強調し、HeyGenのボイスオーバー生成機能がどのように迅速にAPI使用のための明確な音声指示を作成できるかを示し、複雑な技術文書をアクセスしやすくします。

ビデオを生成