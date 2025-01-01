APIデモビデオジェネレーター：製品デモを自動化

ビデオ作成ワークフローを効率化。音声生成をシームレスに行うVideo Creation APIを活用して製品デモを自動化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
技術マーケターとノーコードプラットフォームユーザー向けに、特定のAPIパラメータを使用してビデオ出力をカスタマイズする方法を示す90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは魅力的でステップバイステップとし、直感的なインターフェースの画面録画と親しみやすいAIボイスを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンの利用、および字幕/キャプションの自動追加によるアクセシビリティとユーザー理解の向上に焦点を当てます。
サンプルプロンプト2
製品チームとeコマース企業を対象に、JSONからビデオへの機能を使用して高品質な製品ビデオを大規模に生成する方法を示す、魅力的な2分間の製品紹介ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されプロフェッショナルで、さまざまな製品ショットとカスタムブランディング要素を特徴とし、明確で権威あるAIボイスがサポートします。HeyGenがメディアライブラリ/ストックサポートを簡単に管理し、異なるプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行う能力を強調します。
サンプルプロンプト3
コンテンツストラテジストと技術ライター向けに、スケーラブルなソーシャルメディアビデオと包括的なドキュメントを生成するためのビデオ生成の効率性を強調する、簡潔な45秒の説明ビデオを設計します。ビジュアル美学はダイナミックで情報豊かにし、インフォグラフィックスタイルのオーバーレイとエネルギッシュなAIボイスを組み込みます。HeyGenのAIアバターが一貫したメッセージを届ける方法と、ボイスオーバー生成が複数のチャネルでのコンテンツ作成を効率化する方法を紹介します。
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

APIデモビデオジェネレーターの仕組み

強力なビデオ自動化機能を活用して、魅力的でダイナミックなAPIデモビデオを自動的に作成します。

1
Step 1
ビデオ構造を定義する
HeyGenのVideo Creation APIを使用して、ビデオコンテンツ、シーン、スクリプトを正確に定義します。テキスト、ビジュアル、希望するテンプレートなどの要素を概説したJSONペイロードを送信し、ビデオプロジェクトを開始します。
2
Step 2
動的データを統合する
動的データを使用して、パーソナライズされたまたは進化する情報をデモビデオに注入します。当社のプラットフォームはデータを処理し、関連するシーンを生成し、AIボイスオーバーを統合して、各ビデオがカスタマイズされ魅力的であることを保証します。
3
Step 3
カスタムブランディングを適用する
APIパラメータを通じてカスタムブランディングガイドラインを直接適用し、ブランドの一貫性を確保します。ロゴ、ブランドカラー、特定のフォントを簡単に組み込み、すべてのビデオが独自のアイデンティティを反映するようにします。
4
Step 4
デモビデオを生成する
ビデオ自動化プロセスをトリガーして、最終的なAPIデモビデオをレンダリングします。当社のシステムはすべての要素を効率的にコンパイルし、配信準備が整った高品質の出力を生成し、ビデオ生成パイプライン全体を自動的に処理します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

広告キャンペーンデモを効率化

APIのマーケティングおよびキャンペーン生成機能を効果的に示す高性能なビデオ広告を作成します。

background image

よくある質問

開発者はHeyGenのVideo Creation APIをどのように活用して自動化できますか？

HeyGenは強力なVideo Creation APIを提供し、開発者がプログラム的にビデオ生成を自動化できるようにします。JSONデータからビデオを作成し、動的データとカスタムAPIパラメータを活用してスケーラブルな制作を実現できます。

HeyGenのAPIを使用してテキストからビデオ生成に使用できるデータの種類は何ですか？

HeyGenを使用すると、スクリプト用のカスタムテキスト、特定のAIアバター、ブランディング要素を含む動的データをAPIを通じて送信することで、テキストからビデオ生成を強化できます。これにより、JSONからビデオへのワークフローを使用して、システムから直接高度にパーソナライズされた自動ビデオコンテンツの作成が可能になります。

HeyGenのVideo Creation APIは既存のワークフローと統合してカスタムブランディングを維持できますか？

はい、HeyGenのVideo Creation APIはシームレスな統合を目的として設計されており、開発者がカスタムブランディングを維持しながらビデオ作成を自動化できます。ロゴ、色、フォントなどの要素をプログラム的に制御し、すべての自動ビデオ出力で一貫したブランドアイデンティティを確保できます。

HeyGenは企業向けに大規模なビデオ自動化をどのように支援しますか？

HeyGenのプラットフォームは、強力なVideo Creation APIを含め、大規模なビデオ自動化をサポートしています。開発者は動的データと特定のAPIパラメータを使用して多数のビデオを同時に生成でき、プログラム的な統合やユーザーフレンドリーなインターフェースを通じてコンテンツ制作を大幅に加速します。