APIデモビデオジェネレーター：製品デモを自動化
ビデオ作成ワークフローを効率化。音声生成をシームレスに行うVideo Creation APIを活用して製品デモを自動化します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
技術マーケターとノーコードプラットフォームユーザー向けに、特定のAPIパラメータを使用してビデオ出力をカスタマイズする方法を示す90秒の指導ビデオを開発します。ビジュアルスタイルは魅力的でステップバイステップとし、直感的なインターフェースの画面録画と親しみやすいAIボイスを使用します。HeyGenのテンプレートとシーンの利用、および字幕/キャプションの自動追加によるアクセシビリティとユーザー理解の向上に焦点を当てます。
製品チームとeコマース企業を対象に、JSONからビデオへの機能を使用して高品質な製品ビデオを大規模に生成する方法を示す、魅力的な2分間の製品紹介ビデオを作成します。ビジュアルプレゼンテーションは洗練されプロフェッショナルで、さまざまな製品ショットとカスタムブランディング要素を特徴とし、明確で権威あるAIボイスがサポートします。HeyGenがメディアライブラリ/ストックサポートを簡単に管理し、異なるプラットフォーム向けにアスペクト比のリサイズとエクスポートを行う能力を強調します。
コンテンツストラテジストと技術ライター向けに、スケーラブルなソーシャルメディアビデオと包括的なドキュメントを生成するためのビデオ生成の効率性を強調する、簡潔な45秒の説明ビデオを設計します。ビジュアル美学はダイナミックで情報豊かにし、インフォグラフィックスタイルのオーバーレイとエネルギッシュなAIボイスを組み込みます。HeyGenのAIアバターが一貫したメッセージを届ける方法と、ボイスオーバー生成が複数のチャネルでのコンテンツ作成を効率化する方法を紹介します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
開発者はHeyGenのVideo Creation APIをどのように活用して自動化できますか？
HeyGenは強力なVideo Creation APIを提供し、開発者がプログラム的にビデオ生成を自動化できるようにします。JSONデータからビデオを作成し、動的データとカスタムAPIパラメータを活用してスケーラブルな制作を実現できます。
HeyGenのAPIを使用してテキストからビデオ生成に使用できるデータの種類は何ですか？
HeyGenを使用すると、スクリプト用のカスタムテキスト、特定のAIアバター、ブランディング要素を含む動的データをAPIを通じて送信することで、テキストからビデオ生成を強化できます。これにより、JSONからビデオへのワークフローを使用して、システムから直接高度にパーソナライズされた自動ビデオコンテンツの作成が可能になります。
HeyGenのVideo Creation APIは既存のワークフローと統合してカスタムブランディングを維持できますか？
はい、HeyGenのVideo Creation APIはシームレスな統合を目的として設計されており、開発者がカスタムブランディングを維持しながらビデオ作成を自動化できます。ロゴ、色、フォントなどの要素をプログラム的に制御し、すべての自動ビデオ出力で一貫したブランドアイデンティティを確保できます。
HeyGenは企業向けに大規模なビデオ自動化をどのように支援しますか？
HeyGenのプラットフォームは、強力なVideo Creation APIを含め、大規模なビデオ自動化をサポートしています。開発者は動的データと特定のAPIパラメータを使用して多数のビデオを同時に生成でき、プログラム的な統合やユーザーフレンドリーなインターフェースを通じてコンテンツ制作を大幅に加速します。