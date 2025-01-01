アパートビデオメーカー：魅力的な物件ツアーを作成

不動産エージェントは、プロフェッショナルなボイスオーバー生成を使用して、簡単にビデオやバーチャル不動産ツアーを作成できます。

不動産エージェントやブローカー向けに、物件動画を効率的に生成する方法を示す、1分間の簡潔な技術ウォークスルービデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンで指導的なもので、オンラインビデオメーカーを使用する手順を視聴者に案内するプロフェッショナルな声のナレーションが必要です。HeyGenの「自動ビデオ編集」機能を強調し、ワークフローを効率化します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
見込み客や購入者を対象にした90秒のバーチャル不動産ツアーを開発し、モダンなアパートを紹介します。このビデオは、スムーズなトランジションと心地よい背景音楽を伴った没入感のある歓迎的なビジュアルスタイルが必要で、フレンドリーな「ボイスオーバー生成」が主要な特徴や設備をナレーションし、物件マーケティングの取り組みを効果的に変革します。
サンプルプロンプト2
不動産エージェンシーが強力なソーシャルメディアプレゼンスを構築するための45秒のダイナミックなブランドビデオを制作してください。ビジュアルの美学はモダンでエネルギッシュなもので、アップビートな音楽とAIアバターがエージェンシーの簡単な紹介や迅速な市場アップデートを提示します。このビデオは、「ブランドビデオ」がエージェンシーのデジタルフットプリントをどのように向上させるかを強調します。
サンプルプロンプト3
特定のアパートのユニークな販売ポイントを強調したい物件所有者やエージェント向けに、詳細な2分間のリスティングビデオを作成してください。ビデオのビジュアルスタイルはエレガントで情報豊かなもので、落ち着いた説明的なナレーションがあり、HeyGenの「字幕/キャプション」を利用して、フロアプラン、カスタムアップグレード、近隣の利点を明確に詳細に説明し、ビデオコンテンツを簡単にカスタマイズできることを示します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アパートビデオメーカーの使い方

直感的なアパートビデオメーカーで魅力的な不動産ビデオを簡単に作成。より多くの見込み客を引き付けるリスティングビデオを作成します。

1
Step 1
テンプレートを選ぶ
不動産リスティングや物件ショーケース用に特別にデザインされた多様なビデオテンプレートから選択します。これにより、'テンプレートとシーン'機能を活用して作成を開始できます。
2
Step 2
メディアをアップロード
高品質の物件写真や既存のビデオクリップをプロジェクトに直接アップロードします。'メディアライブラリ/ストックサポート'により、すべてのアセットを一箇所にまとめて、物件ビデオをカスタマイズする準備が整います。
3
Step 3
プロフェッショナルなボイスオーバーを生成
プロフェッショナルなナレーションでリスティングを強化します。スクリプトを入力するだけで、'ボイスオーバー生成'機能が不動産マーケティングビデオのための魅力的な音声を作成します。
4
Step 4
ビデオをエクスポート
完成したら、アパートビデオメーカーの作品をすべてのプラットフォームに適したさまざまなアスペクト比でエクスポートします。'アスペクト比のリサイズとエクスポート'により、どこでもビデオが素晴らしく見えるようにし、最適な共有を実現します。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

不動産の成功事例を紹介

成功した物件販売や顧客の声を魅力的なビデオで紹介し、不動産ブランドの信頼性と信用を構築します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして物件ビデオの作成を簡素化しますか？

HeyGenは直感的なオンラインビデオメーカーとして機能し、不動産エージェントがAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、複雑なビデオ編集スキルなしでプロフェッショナルな物件ビデオを簡単に作成できるようにします。どのアパートや物件に対しても魅力的なリスティングビデオを迅速に生成できます。

自分のブランドやメディアで不動産ビデオをカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、独自のロゴやブランドカラーで不動産ビデオをカスタマイズできます。写真やメディアを簡単にアップロードしてコンテンツをパーソナライズし、各バーチャル不動産ツアーが独自の物件マーケティングを反映するようにします。

HeyGenが効率的なアパートビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenはAIを活用した自動ビデオ編集と豊富なビデオテンプレートの選択を提供し、高品質なアパートビデオメーカーコンテンツの作成を効率化します。これにより、不動産エージェントはソーシャルメディア向けの魅力的な不動産ビデオを迅速かつ効果的に制作できます。

HeyGenはどのようにしてプラットフォーム全体での物件マーケティングを最適化しますか？

HeyGenはアスペクト比のリサイズとエクスポートをサポートし、物件マーケティングビデオがさまざまなプラットフォームに完璧にフォーマットされるようにします。この機能により、ソーシャルメディアやさまざまなオンラインチャネルで効果的に機能するプロフェッショナルなブランドビデオを生成できます。