AMLコンプライアンスをマスターするためのアンチマネーロンダリングトレーニングビデオ
HeyGenの効率的なスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオを使用して簡単に作成された魅力的なマイクロラーニングビデオで、従業員のAMLコンプライアンスを向上させましょう。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
フロントラインの銀行スタッフ向けに、疑わしい活動を特定し効果的に報告する方法を鮮やかに示す60秒のシナリオベースのトレーニングビデオが必要です。ビジュアルとオーディオスタイルはリアルで微妙にサスペンスフルであり、HeyGenのスクリプトからのテキスト・トゥ・ビデオ機能を使用して、一般的なマネーロンダリングの試みを語り、スタッフが金融犯罪防止における重要な役割を理解することを保証します。
コンプライアンス担当者と上級管理職には、AMLコンプライアンスの進化する規制要件を効果的に強調する30秒の簡潔なビデオが必要です。この説明ビデオは、明確なインフォグラフィックを備えたプロフェッショナルでデータ駆動型のビジュアルスタイルを要求し、権威ある声とHeyGenの字幕/キャプションが複雑な法的用語と重要な期限を強調します。
マネーロンダリングの影響を受けやすいセクターの一般従業員を引き付けるために、金融犯罪を検出できなかった場合の現実世界の結果を劇的に描く90秒のストーリーベースの学習ビデオを制作する必要があります。このビデオは、共感できるキャラクターと影響力のあるバックグラウンドミュージックを特徴とする魅力的なミニドラマのビジュアルスタイルを採用し、HeyGenのメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、警戒の重要性を強調する没入型の物語を構築します。
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてアンチマネーロンダリングトレーニングビデオを強化できますか？
HeyGenはAIアバターとテキスト・トゥ・ビデオ技術を使用して、魅力的なアンチマネーロンダリングトレーニングビデオを迅速に作成し、コンプライアンス研修をよりコスト効果の高いものにし、従業員の学習体験を向上させます。
HeyGenでAMLコンプライアンス研修コンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenはAMLコンプライアンス研修のための広範なコースカスタマイズを可能にし、特定の規制要件やシナリオを組み込むことができます。ブランドやAI生成の字幕を使用して、マイクロラーニングモジュールやストーリーベースの短編ビデオを簡単に作成できます。
HeyGenを使用したAMLトレーニングの生産効率はどのようなものですか？
HeyGenは従業員向けの高品質なAMLトレーニングと金融犯罪防止ビデオの制作を劇的にスピードアップします。テキスト・トゥ・ビデオプラットフォームとAIアバターにより、従来の撮影なしで短編ビデオを効率的に作成し、研修資料を簡素化します。
HeyGenはKYCや疑わしい活動などの重要なAMLコンセプトをどのようにサポートしますか？
HeyGenは、Know Your Customer（KYC）、デューデリジェンス、疑わしい活動の認識など、重要なAMLコンセプトを説明する明確で簡潔なビデオを作成するのに役立ちます。これにより、従業員向けの研修が金融犯罪防止のための規制要件に効果的に対応することを保証します。