効果的なHRトレーニングのためのハラスメント防止ビデオメーカー

AIアバターを使用してプロフェッショナルなハラスメント防止トレーニングビデオを作成し、効率的なコンテンツ作成と法的コンプライアンスを確保します。

新入社員に会社のハラスメント防止ポリシーを紹介する45秒のプロフェッショナルなHRトレーニングビデオを作成してください。明確で直接的なビジュアルと安心感のある音声トーンを使用して、重要な概念を説明します。このビデオは、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、職場のハラスメントトレーニングの重要なコンテンツ作成を効率化します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
すべての従業員を対象に、さまざまなハラスメントの形態を特定し報告する方法を示す60秒のシナリオベースのビデオを制作してください。法的コンプライアンスを確保するため、このビデオには共感的なAIアバターが一般的な状況を演じ、情報豊かで安心感のあるナレーションがサポートすることで、魅力的なハラスメント防止ビデオメーカー体験を作り出します。
サンプルプロンプト2
ビジネスオーナーやマネージャーを対象に、定期的なハラスメントトレーニングビデオの簡便さと効果を強調する30秒のダイナミックなプロモーションビデオを作成してください。ビジュアルスタイルは明るくプロフェッショナルで、企業のブランディングを取り入れ、HeyGenのボイスオーバー生成機能を使用して自信に満ちたナレーションを生成し、効率的なコンテンツ作成を強調します。
サンプルプロンプト3
リモートチームや全社的な発表のための25秒の簡潔な情報ビデオを設計し、法的コンプライアンス規制の最近の変更について迅速に更新します。このビデオには、現代的で魅力的なビジュアルと親しみやすく情報豊かなトーンが必要で、HeyGenの字幕/キャプションを使用して、トレーニングビデオを視聴するすべての従業員にアクセス可能にします。
step previewstep preview
プロンプトをコピー
step previewstep preview
作成ボックスに貼り付け
step previewstep preview
ビデオが生き生きと作られるのを見る
ロボットの顔の背景画像ロボットの顔の背景画像

クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

ハラスメント防止ビデオメーカーの仕組み

AIを使用してプロフェッショナルでコンプライアンスに準拠したハラスメント防止トレーニングビデオを簡単に作成し、すべての人にとって安全で尊重される職場を確保します。

1
Step 1
スクリプトを作成
職場のハラスメントトレーニングのための基本的なガイドラインに焦点を当てた包括的なスクリプトを作成または貼り付けてください。これが「スクリプトからのテキストビデオ」の基盤となります。
2
Step 2
AIアバターを選択
多様な「AIアバター」から選択して、ハラスメント防止メッセージを伝え、プロフェッショナルで魅力的なプレゼンテーションを行い、視聴者に響くようにします。
3
Step 3
ブランディングを適用して強化
「ブランディングコントロール（ロゴ、カラー）」を利用してビデオをカスタマイズし、会社のアイデンティティを追加し、「AIキャプションジェネレーター」などのオプションで明確さをさらに高めて、アクセシビリティを向上させます。
4
Step 4
エクスポートして統合
トレーニングビデオを最終化し、希望の形式で「エクスポート」します。既存のラーニングマネジメントシステム（LMS）にシームレスに統合し、簡単に配布および追跡をサポートし、「LMS統合」をサポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なコンプライアンスのトピックを簡素化

.

複雑なハラスメント防止規制を明確で理解しやすいビデオコンテンツに変換し、理解とコンプライアンスを向上させます。

background image

よくある質問

HeyGenはどのようにして私の組織の効果的なハラスメント防止トレーニングビデオの作成を支援しますか？

HeyGenは、高品質でAI駆動のハラスメント防止トレーニングビデオを効率的に制作する力を提供します。AIアバターとスクリプトからのテキストビデオ機能を活用して、職場のハラスメントトレーニングとHRトレーニングの法的コンプライアンス基準を満たす魅力的なコンテンツを作成します。

HeyGenはさまざまなトレーニングビデオのニーズに対してどのように効率的なAIビデオメーカーですか？

HeyGenは、すべてのトレーニングビデオの効率的なコンテンツ作成を簡素化するエンドツーエンドのAIビデオメーカーです。AIアバター、リアルなAIボイスオーバー、スクリプトから直接ビデオを生成する機能を備え、迅速かつ大規模に魅力的な教育コンテンツを制作できます。

HeyGenで作成したトレーニングビデオのブランディングと外観をカスタマイズできますか？

もちろんです！HeyGenは広範なブランディングコントロールを提供し、ロゴやブランドカラーをビデオに組み込むことができます。また、さまざまなAIアバターやビデオテンプレートから選択して、すべてのコンテンツに一貫したプロフェッショナルな外観を維持できます。

HeyGenはスクリプトをキャプションなどの機能を備えた完全なビデオにどのように変換しますか？

HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオを変換することで、エンドツーエンドのビデオ生成を簡素化します。プラットフォームは自動的にリアルなAIボイスオーバーを生成し、AIキャプションジェネレーターがビデオを視聴者にとってアクセスしやすく理解しやすくします。