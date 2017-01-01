ハラスメント防止トレーニングビデオメーカー：迅速かつ効果的
スクリプトからのテキストを使用して、法令遵守のためのカスタムトレーニングビデオを迅速に制作します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
全社員向けに60秒のシナリオベースの魅力的なビデオを制作し、職場のハラスメントトレーニングのリフレッシュとして設計します。視覚と音声のスタイルはイラスト的で明確であり、一般的な職場でのやり取りと適切な対応を詳細に説明し、HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの機能を使用して、重要な字幕/キャプションを簡単に生成します。
マネージャーやチームリーダー向けに30秒の簡潔で権威あるビデオをデザインしてください。この情報ピースは、法令遵守と会社のハラスメント防止ポリシーに関する彼らの責任を明確に概説し、HeyGenのプロフェッショナルなテンプレートとシーン、多様なメディアライブラリ/ストックサポートを活用して、インパクトのあるメッセージを作成します。
リモートチーム向けに75秒の包括的でアクセス可能なビデオを開発し、仮想環境でのハラスメント防止に取り組みます。現代的な視覚と音声のスタイルは、さまざまなデバイスでの明確さを確保し、分散チームのための効率的なコンテンツ作成の重要性を強調します。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポート、包括的な字幕/キャプションを利用して、広範なリーチを確保してください。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにしてハラスメント防止トレーニングビデオの作成を簡素化しますか？
HeyGenは、先進的なAIアバターとテキストからビデオへの機能を使用して、プロフェッショナルなハラスメント防止トレーニングビデオを迅速に制作することを可能にします。この効率的なコンテンツ作成は、複雑なトピックをすべての従業員にとってアクセスしやすく、魅力的にすることで、HRトレーニングの取り組みを簡素化します。
HeyGenは私の組織のブランドを反映したハラスメント防止トレーニングコンテンツをカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、カスタマイズされたトレーニングビデオが会社のアイデンティティに完全に一致するようにします。ロゴや特定の色を統合し、さまざまなトレーニングビデオテンプレートを使用して、プロフェッショナルでブランド化されたハラスメント防止トレーニングを作成できます。
HeyGenがシナリオベースの職場ハラスメントトレーニングに効果的な理由は何ですか？
HeyGenは、リアルなAIプレゼンターがビデオスクリプトから直接話すことで、魅力的なシナリオベースのビデオコンテンツを作成することに優れています。このアプローチにより、職場のハラスメントトレーニングのための説得力のある状況を開発し、従業員にとって記憶に残り、影響力のある学習体験を保証します。
HeyGenはハラスメント防止ポリシー教育における法令遵守をどのようにサポートしますか？
HeyGenは、ハラスメント防止ポリシー教育における法令遵守に不可欠な一貫性のある高品質なトレーニングビデオの制作を可能にします。明確なボイスオーバー生成や自動字幕/キャプションなどの機能を備えたHeyGenは、メッセージが効果的に伝えられ、アクセス可能であることを保証し、職場の安全イニシアチブを強化します。