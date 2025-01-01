アンチハラスメントジェネレーター: 魅力的なトレーニングを作成
アンチハラスメントジェネレーターで社員トレーニングを効率化し、法令遵守を確保。AIアバターを使用して魅力的なビデオを簡単に作成します。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
新入社員向けに45秒の魅力的なトレーニングビデオを開発し、安全な職場文化の育成に焦点を当てます。ビジュアルスタイルは親しみやすく、さまざまな職場シナリオを描く多様なAIアバターが登場し、温かく励ましのある音声トーンが伴います。HeyGenのAIアバターを利用して、これらのシナリオを簡単に実現します。
ビジネスオーナーと法務部門向けに90秒の権威あるビデオを制作し、職場ハラスメントトレーニングにおける法令遵守の重要性を強調します。ビジュアルスタイルは真剣で事実に基づいたもので、情報豊富なグラフィックと明確で正確なナレーションを組み込み、HeyGenのテンプレートとシーンを使用して構造化されたプレゼンテーションを行います。
マネージャーを対象にした30秒のダイナミックなビデオをデザインし、アンチハラスメントポリシーに関する効果的な社員トレーニングと意識向上のためのクイックヒントを提供します。ビジュアルスタイルはイラスト的でインパクトがあり、自信に満ちたエネルギッシュな声で、HeyGenの自動字幕/キャプションを通じて明確さを確保します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのようにして企業のアンチハラスメントトレーニングジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、スクリプトをプロフェッショナルなAI駆動のコンテンツに変換することで、職場ハラスメントトレーニングビデオの作成を効率化します。この革新的なアプローチは、法令遵守を確保し、すべての社員にとって安全な職場環境を促進します。
HeyGenはカスタマイズされたハラスメント防止トレーニングビデオを作成するためにどのような機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからテキスト-to-ビデオを変換する直感的なAIビデオメーカーを提供し、多様なAIアバターを特徴としています。すぐに使えるテンプレートとシーンを利用し、組織の特定のニーズに合わせた効果的なハラスメント防止トレーニングビデオを制作するための広範なカスタマイズオプションを提供します。
HeyGenはハラスメント防止に関する社員トレーニングのエンゲージメントとアクセシビリティを向上させることができますか？
もちろんです。HeyGenはリアルなAIアバターとプロフェッショナルなナレーションを利用して魅力的なコンテンツを提供し、社員トレーニングプログラムのエンゲージメントを大幅に向上させます。さらに、プラットフォームは自動字幕/キャプションを提供し、重要なアンチハラスメントメッセージをより広いオーディエンスに届けることを可能にします。
HeyGenは職場のアンチハラスメントトレーニング資料においてブランドの一貫性をどのように確保しますか？
HeyGenは強力なブランディングコントロールを提供し、すべてのトレーニングビデオに会社のロゴ、カラー、メディアを組み込むことができます。これにより、アンチハラスメントトレーニングと意識向上の取り組みが職場全体でプロフェッショナルで統一された外観を維持します。