L&Dチームやテクノロジーに精通した企業トレーナーを対象に、HeyGenが革新的なAIビデオプラットフォームとしてどのように機能するかを示す、説得力のある1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、直感的なインターフェースの画面録画を組み込み、明確で自信に満ちたナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、複雑なコンプライアンス情報を魅力的なビジュアルレッスンに変えることの容易さを強調してください。

ビデオを生成