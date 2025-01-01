あなたの頼れる反腐敗トレーニングビデオメーカー

L&Dチームやテクノロジーに精通した企業トレーナーを対象に、HeyGenが革新的なAIビデオプラットフォームとしてどのように機能するかを示す、説得力のある1分間の説明ビデオを作成してください。ビジュアルスタイルはクリーンでプロフェッショナルにし、直感的なインターフェースの画面録画を組み込み、明確で自信に満ちたナレーションを添えてください。HeyGenのスクリプトからのテキストからビデオへの変換機能を活用して、複雑なコンプライアンス情報を魅力的なビジュアルレッスンに変えることの容易さを強調してください。

サンプルプロンプト1
企業のコンプライアンス担当者とL&Dチームを対象にした90秒のコンプライアンス研修ビデオを開発し、特に倫理的なトレーニングシナリオに焦点を当ててください。ビジュアルアプローチはシナリオベースで、プロフェッショナルなAIアバターが現実的な職場状況で対話する様子を描き、落ち着いた権威あるナレーションで提供してください。HeyGenのAIアバターが重要なコンプライアンスメッセージの一貫した魅力的なプレゼンターを提供し、理解と記憶を促進する方法を強調してください。
サンプルプロンプト2
中小企業と人事マネージャーを対象にした、効果的な反腐敗トレーニングビデオメーカーとしてのダイナミックな2分間のビデオを制作してください。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的で情報豊かにし、HeyGenの多様なテンプレートとシーンを活用して企業コンプライアンス意識の概念を鮮やかに提示してください。インフォグラフィックスタイルのビジュアルとプロフェッショナルなアバターセグメントを混ぜ合わせ、観客の興味を維持するために高揚感のある情報豊かなサウンドトラックをサポートしてください。
サンプルプロンプト3
国際チームを含む全レベルの従業員を対象にした、腐敗防止のための従業員トレーニングのビデオエンゲージメントを向上させるための簡潔な45秒のビデオを設計してください。関連するストック映像やアニメーションアイコンを使用して、過度に劇的にならずに真剣さを伝える短くインパクトのあるビジュアルスタイルを採用し、明確で簡潔なメッセージを組み合わせてください。HeyGenのボイスオーバー生成機能を紹介し、正確で多言語のナレーションがどのようにして重要な反腐敗メッセージを世界中に効果的に届けることができるかを示してください。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

反腐敗トレーニングビデオメーカーの仕組み

HeyGenのAIプラットフォームを使用して、L&Dチームが企業コンプライアンス意識を効率的に促進するための魅力的でコンプライアントな反腐敗トレーニングビデオを迅速に開発します。

1
Step 1
スクリプトを作成するかテンプレートを選択
反腐敗トレーニングスクリプトを貼り付けるか、プロフェッショナルなテンプレートとシーンのライブラリから選択して、効果的な学習のためにコンテンツを迅速に構築します。
2
Step 2
AIアバタープレゼンターを選ぶ
多様なリアルなAIアバターから選択し、トレーニングの顔として設定します。これらのアバターは、明確でプロフェッショナルなメッセージを届け、エンゲージメントを高めます。
3
Step 3
ブランディングを適用しビジュアルを強化
直感的なブランディングコントロールを使用して、会社のロゴとブランドカラーを統合します。また、関連するビジュアルを追加して、複雑な概念をさらに説明し、企業コンプライアンス意識の取り組みを強化します。
4
Step 4
トレーニングをエクスポートして共有
さまざまなアスペクト比で高品質のビデオを生成し、すべての学習プラットフォームで配信するためにエクスポートし、従業員研修が効果的に全員に届くようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑な倫理ガイドラインを明確化

複雑な反腐敗規制を明確で理解しやすいビデオ説明に変換し、従業員の理解と倫理コンプライアンスの遵守を促進します。

background image

よくある質問

AIアバターとテキストからビデオへの技術は、HeyGenのコンプライアンス研修ソリューションをどのように強化しますか？

HeyGenは、スクリプトを魅力的な「コンプライアンス研修ビデオ」に変えるために、先進的な「AIアバター」と「テキストからビデオへの」技術を「AIビデオプラットフォーム」内で活用しています。これにより、効果的な「企業コンプライアンス意識」のための効率的な「エンドツーエンドビデオ生成」が可能になります。

L&Dチームは、広範なビデオ制作スキルがなくても、HeyGenを使用して魅力的な従業員研修ビデオを作成できますか？

もちろんです。HeyGenは直感的な「テンプレートとシーン」と使いやすいインターフェースを提供し、「L&Dチーム」が高品質で魅力的な「従業員研修」や「説明ビデオ」を制作できるようにします。このプラットフォームはプロセス全体を簡素化し、複雑な技術スキルを必要とせずに「ビデオエンゲージメント」を確保します。

HeyGenは、倫理意識のためのトレーニングコンテンツをカスタマイズし、ブランド化するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenは、すべての「倫理研修」資料において企業のアイデンティティを維持するために、カスタムロゴやカラースキームを含む強力な「ブランディングコントロール」を提供しています。ユーザーは自分のメディアを統合するか、HeyGenの「メディアライブラリ/ストックサポート」を利用して「企業コンプライアンス意識」ビデオをさらにパーソナライズすることもできます。

HeyGenの「テキストからビデオへの」機能は、反腐敗トレーニングの開発をどのように強化しますか？

HeyGenの「テキストからビデオへの」機能は、「反腐敗トレーニングビデオメーカー」としての役割の中心です。ユーザーは書かれたコンテンツを迅速にダイナミックなビデオに変換し、多様な「AIアバター」をフィーチャーすることで、「腐敗防止」トピックの複雑な内容をよりアクセスしやすく、影響力のあるものにします。