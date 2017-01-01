従業員のDEIを引き付けるアンチバイアストレーニングビデオジェネレーター

高度なテキスト-to-ビデオ機能と多様なAIアバターを使用して、数分で強力なアンチバイアストレーニングビデオにスクリプトを変換します。

新入社員向けの45秒間の「アンチバイアストレーニング」紹介ビデオを制作し、L&DおよびHRチームが実施できるようにします。ビジュアルスタイルはクリーンでコーポレートなもので、多様なAIアバターが一般的なシナリオを提示し、親しみやすく明瞭な音声ナレーションが補完します。このビデオはHeyGenのAIアバターを活用して、共感を呼び起こし、影響力のある「社員トレーニングビデオ」を作成します。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
全社員を対象にした30秒間の「ダイバーシティビデオ」啓発クリップを開発し、「教育ビデオ」環境を育むことを目指します。カスタムブランディング要素とインスパイアリングな背景音楽を用いた活気あるビジュアルスタイルを採用します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を利用して、説得力のあるメッセージをダイナミックなビジュアルにシームレスに変換し、明確で魅力的な体験を保証します。
サンプルプロンプト2
既存スタッフ向けの60秒間の「コンプライアンス研修」リフレッシュビデオを作成し、「無意識の偏見シナリオ」に直接的かつ情報豊かなスタイルで対応します。音声はプロフェッショナルなボイスオーバーを使用し、ビジュアルにはシンプルで説明的なグラフィックを含めます。HeyGenのボイスオーバー生成を利用して自然なナレーションを行い、字幕/キャプションで明確なテキスト表示を行うことで、完全なアクセシビリティを確保します。
サンプルプロンプト3
「インクルーシブカルチャー」を社内外で促進するための15秒間の「ソーシャルメディアビデオ」スニペットをデザインします。ビジュアルスタイルはテンポが速く視覚的に魅力的で、アップビートな音楽を取り入れます。このビデオは、HeyGenのテンプレートとシーンを効果的に使用して迅速に作成し、さまざまなプラットフォームに最適化するためのアスペクト比のリサイズとエクスポートを行います。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

アンチバイアストレーニングビデオジェネレーターの使い方

AIアバターとテキスト-to-ビデオを使用して、チームのために効果的なアンチバイアストレーニングビデオを簡単に作成し、包括的な文化を効率的に育成します。

1
Step 1
スクリプトを作成する
アンチバイアストレーニングスクリプトを入力または貼り付けて開始します。テキスト-to-ビデオ機能がテキストを自然な対話に変換し、メッセージが明確で説得力のあるものになります。
2
Step 2
AIアバターを選ぶ
メッセージを表現するために多様なAIアバターから選択します。これらのAIアバターは、複雑なトピックを学習者にとって親しみやすいものにします。
3
Step 3
ブランディングと強化を適用する
ブランディングコントロールを使用してブランドのロゴと色を統合します。プロフェッショナルなAIボイスオーバーと正確な字幕/キャプションを追加して、視聴者のアクセシビリティとエンゲージメントを向上させます。
4
Step 4
トレーニングビデオをエクスポートする
完成したら、さまざまなプラットフォームでの配信のために、アスペクト比のリサイズとエクスポートを簡単に行ってアンチバイアストレーニングビデオをエクスポートします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

複雑なバイアス概念を明確化

複雑なアンチバイアスおよびダイバーシティの概念を、より理解しやすく応用しやすいビデオコンテンツに簡略化します。

background image

よくある質問

HeyGenはトレーニングビデオのクリエイティブコンテンツ作成をどのように強化しますか？

HeyGenはリアルなAIアバターと強力なテキスト-to-ビデオ機能を使用して、魅力的なトレーニングビデオを簡単に生成します。これにより、スクリプトをダイナミックなビジュアルコンテンツに変換し、ビデオ作成プロセスを効率化しながら高いクリエイティブ基準を維持します。

HeyGenはパーソナライズされたビデオのためにどのようなブランディングコントロールを提供しますか？

HeyGenは包括的なブランディングコントロールを提供し、トレーニングビデオやその他のコンテンツにブランドのロゴや色をシームレスに統合できます。カスタムテンプレートとAIアバターを活用して、組織のアイデンティティに合ったユニークでパーソナライズされた学習体験を作成します。

HeyGenは多様なオーディエンス向けにAIボイスオーバーと多言語をサポートしていますか？

もちろんです。HeyGenは高度なAIボイスオーバーと翻訳機能を備えており、多言語の音声と正確な字幕/キャプションを使用してビデオを制作できます。これにより、メッセージが効果的かつ包括的にグローバルなオーディエンスに届きます。

HeyGenは教育ビデオの制作をどのように効率化しますか？

HeyGenは、明確で説得力のあるスクリプトをプロフェッショナルなビデオコンテンツに簡単に変換することで、高品質な教育ビデオの制作を大幅に効率化します。その直感的な編集機能とAIアシスタントにより、通常ビデオ作成に伴う時間と労力を削減します。