アンチバイアストレーニングメーカーで包括的なチームを構築
スクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、魅力的でカスタマイズされたオンライントレーニングコースを通じて、従業員が多様性、公平性、包括性を育む力を与えます。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
開発者とコンテンツクリエイターを対象にした60秒のチュートリアルビデオを作成し、多様性、公平性、包括性のイニシアチブのためのカスタマイズされたオンライントレーニングコースの制作の簡単さを強調します。ビデオはダイナミックでモダンなビジュアルスタイルを採用し、アップビートな背景音楽を伴い、スクリプトを魅力的なトレーニングモジュールに迅速に変換する様子を示します。HeyGenのスクリプトからのテキスト-to-ビデオ機能を強調し、複雑な概念をどのように簡単に表現し、アニメーション化できるかを示し、真に魅力的なトレーニング体験を創造するメッセージを伝えます。
経営者とチームリーダーを対象にした30秒のモチベーショナルビデオを制作し、包括的な職場がチームの士気と生産性に与えるポジティブな影響を強調します。ビジュアルとオーディオスタイルはインスピレーショナルで温かく、希望に満ちたストック映像と穏やかな背景音楽を組み合わせ、画面上の証言を使用します。HeyGenの自動字幕/キャプションの効果を明確に示し、すべての従業員にDEIメッセージのアクセシビリティと広範な理解を確保し、真に統一された環境を育むことを示します。
小規模ビジネスオーナーと教育機関を対象にした50秒のプロモーションビデオを作成し、アンチバイアストレーニングメーカーが効果的な自己ペースのトレーニングの作成をどのように簡素化するかを示します。ビデオの美学は情報的で親しみやすく、事前にデザインされたコンテンツを選択しカスタマイズする直感的なプロセスを視聴者に案内します。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンのライブラリが高品質で影響力のある自己ペースのトレーニング資料の制作をどのように簡素化し、あらゆる規模の組織にアクセス可能にするかを強調します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenは効果的なアンチバイアストレーニングの開発にどのように貢献しますか？
HeyGenは、AIアバターとスクリプトからのテキスト-to-ビデオを使用して、説得力のあるアンチバイアストレーニングと無意識の偏見トレーニングビデオを作成する力を組織に与えます。これにより、包括的な職場を育み、多様性、公平性、包括性のイニシアチブをサポートする魅力的なトレーニングコンテンツを提供します。
HeyGenはカスタマイズされたオンライントレーニングコースのカスタマイズオプションを提供していますか？
はい、HeyGenはカスタマイズされたオンライントレーニングコースのための豊富なカスタマイズオプションを提供しており、さまざまなテンプレートとシーン、ブランドコントロールを含んでいます。これにより、企業は従業員向けにパーソナライズされたビデオコンテンツを作成し、特定のニーズに共鳴する効果的な自己ペースのトレーニングを可能にします。
HeyGenは包括的な職場のための魅力的なトレーニングビデオの作成をどのように効率化しますか？
HeyGenはAIビデオエージェントを使用して、包括的な職場のための魅力的なトレーニングビデオの制作プロセスを効率化します。スクリプトからのテキスト-to-ビデオと自動字幕/キャプションを使用して、組織は重要な概念をすべての従業員に効果的に伝える高品質なコンテンツを迅速に開発できます。
HeyGenのビデオは既存の学習管理システムに統合できますか？
はい、HeyGenのビデオは簡単にLMSに統合できるように設計されており、組織がカスタマイズされたオンライントレーニングコースを従業員にシームレスに展開できます。これにより、自己ペースのトレーニングイニシアチブをサポートし、既存のインフラストラクチャ内で魅力的なビデオコンテンツを簡単に管理および配信できます。