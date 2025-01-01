反虐待意識向上ビデオメーカー

反虐待意識向上ビデオメーカーになりましょう。AIアバターを使用して強力なアドボカシービデオを作成し、ソーシャルメディアでの公共意識を高めましょう。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
一般の人々、特に関係者とその支援ネットワークを対象にした60秒の公共意識向上ビデオを開発し、家庭内暴力の警告サインと支援への道筋を強調します。この家庭内暴力意識向上ビデオは、真剣でありながら力強いビジュアルとオーディオスタイルを採用し、クリーンでインパクトのあるグラフィックとHeyGenの音声生成機能を使用した明確で一貫したナレーションを特徴とします。
サンプルプロンプト2
ソーシャルメディアで活躍するティーンエイジャーと若者を対象にした30秒の動的な反虐待意識向上ビデオを制作し、サイバーブリングとデジタルハラスメントに対処します。ビデオは、人気のあるソーシャルメディアコンテンツを模倣した、速いペースで視覚的に魅力的なスタイルと鮮やかな色彩、現代的な美学を必要とし、自信に満ちた若者向けのサウンドトラックを備えています。HeyGenのアスペクト比のリサイズとエクスポートを活用して、さまざまなソーシャルプラットフォームに最適化されたコンテンツを作成します。
サンプルプロンプト3
コミュニティリーダー、政策立案者、アドボカシーグループを対象にした50秒の影響力のあるアドボカシービデオメーカーキャンペーンを設計し、より強力な反暴力政策と虐待被害者へのコミュニティサポートの増加を促します。ビデオは、プロフェッショナルで権威あるインスパイアリングなビジュアルとオーディオスタイルを維持し、明確な統計と行動を促す呼びかけを提示し、感動的なオーケストラのスコアで伴奏します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使用して、効率的にこのコンテンツを作成します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

反虐待意識向上ビデオメーカーの使い方

強力な反虐待意識向上ビデオを迅速かつ効果的に作成します。AI駆動のツールを活用して、教育とアドボカシーのための魅力的なコンテンツを作成しましょう。

1
Step 1
テンプレートを選ぶかスクリプトから始める
多様なビデオテンプレートから選ぶか、自分のスクリプトから始めて、HeyGenの広範な「テンプレートとシーン」ライブラリを活用して、インパクトのある虐待意識向上ビデオを作成します。
2
Step 2
AIアバターでメッセージをカスタマイズ
「AIアバター」を選んでコンテンツを提示し、メッセージをパーソナライズして、アドボカシービデオメーカーの取り組みをより親しみやすいものにします。
3
Step 3
魅力的な音声とビジュアルを追加
テキストからプロフェッショナルな音声を生成し、「メディアライブラリ/ストックサポート」からビジュアルを追加して、反虐待意識向上ビデオメーカーのプロジェクトを完成させます。
4
Step 4
エクスポートして公共意識向上のために共有
ビデオを最終化し、適切なアスペクト比を選んで「エクスポート」し、ソーシャルメディアプラットフォームでシームレスに共有して公共意識を高め、虐待と戦います。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

行動を促し意識を高める

虐待に対する行動を促し、コミュニティの意識とサポートを高めるための説得力のある物語を開発します。

よくある質問

HeyGenはどのようにして効果的な反虐待意識向上ビデオを作成するのに役立ちますか？

HeyGenは、先進的なAIビデオメーカーを使用して、インパクトのある反虐待意識向上ビデオを簡単に制作する力を提供します。テキストからビジュアルへの技術を活用して、公共意識向上キャンペーンをよりアクセスしやすく、魅力的にします。

HeyGenはアドボカシービデオ作成のためのテンプレートを提供していますか？

はい、HeyGenは強力なアドボカシービデオを作成するために特別に設計された多様なカスタマイズ可能なテンプレートを提供しています。これらのビデオテンプレートは、広範なメディアライブラリと組み合わせて、意識向上コンテンツの制作を効率化します。

HeyGenを使用して虐待意識向上ビデオにAIアバターと音声を使用できますか？

もちろんです。HeyGenを使用すると、リアルなAIアバターとプロフェッショナルな音声生成を統合して、虐待意識向上ビデオに個人的で魅力的なタッチを加えることができます。これにより、ソーシャルメディアを含むさまざまなプラットフォームでメッセージを効果的に伝えることができます。

HeyGenが公共意識向上イニシアチブのための強力なAIビデオメーカーである理由は何ですか？

HeyGenは、ブランドコントロールや簡単なアスペクト比のリサイズを含む包括的な機能を備えているため、公共意識向上キャンペーンに理想的なAIビデオメーカーです。すべてのソーシャルメディアチャンネルでの共有に最適化されたプロフェッショナルなビデオを効率的に作成およびエクスポートできます。