年間レビュー動画メーカー：あなたの一年のベストモーメントを作成
直感的なツールを活用して、驚くべき年間レビュー動画を簡単に作成し、HeyGenの強力なボイスオーバー生成を活用します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
社内チームや主要な利害関係者向けにデザインされた、インスピレーションを与える60秒の年間レビュー動画を制作し、会社の成果やマイルストーンをプロフェッショナルでクリーンなビジュアルスタイルとモチベーショナルなバックグラウンドミュージックで祝います。HeyGenの豊富なテンプレートとシーンを活用して、この影響力のある年間概要の作成を効率化します。
最近のイベントのエネルギーを捉えたダイナミックな45秒のハイライトリールをデザインし、将来の参加者を引き付け、重要な瞬間をエネルギッシュでテンポの速いビジュアルスタイルと魅力的な現代音楽で紹介します。HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を統合して、イベントの最もエキサイティングなセグメントの魅力的なイントロと要約を迅速に生成します。
意欲的なコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーがリキャップビデオメーカーの技術を習得することに焦点を当てた、魅力的な90秒のビデオチュートリアルを想像してみてください。明確で段階的な指導スタイルと穏やかで励ましのナレーションを特徴とし、この教育的な作品は、HeyGenのAIアバターを活用して、年間レビュー動画作成プロセスを通じて親しみやすいガイドとして大いに役立ちます。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
使用例
Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。
よくある質問
HeyGenはどのようにして年間レビュー動画の作成を簡素化しますか？
HeyGenは直感的なドラッグ＆ドロップ編集と幅広いビデオテンプレートを提供し、魅力的な年間レビュー動画を簡単に制作できます。ビデオを簡単にカスタマイズし、メディアを追加し、動的なテキストアニメーションを組み込んで、記憶に残る瞬間を強調し、成果を祝うことができます。
HeyGenはリキャップ動画にどのようなAI機能を提供しますか？
HeyGenは、スクリプトからのテキストビデオやボイスオーバー生成を含む強力なAI機能を活用し、効率的に洗練されたリキャップ動画を作成するのを助けます。AIアバター、字幕、バックグラウンドミュージックをカスタマイズして、プロフェッショナルで魅力的な結果を確保できます。
HeyGenは年間レビュー動画のための直感的なエディターですか？
はい、HeyGenはシームレスなビデオ作成のために設計された直感的なエディターを提供しており、年間レビュー動画の作成に最適です。ユーザーフレンドリーなインターフェースにより、メディアの追加、テキストオーバーレイの追加が簡単で、ソーシャルメディアでの共有のためにアスペクト比のリサイズも可能です。
HeyGenはソーシャルメディア用のハイライトリールのエクスポートを支援できますか？
もちろんです。HeyGenは、さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化されたさまざまなアスペクト比でハイライトリールやリキャップ動画を簡単にエクスポートできます。魅力的なボイスオーバーや字幕を含めて、ビジネス動画や個人的な思い出のいずれであっても、メッセージが視聴者に響くようにします。