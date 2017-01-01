年次レビュー動画ジェネレーター：簡単に1年を振り返る
ダイナミックなビデオテンプレートとAI機能を使って、魅力的な年次レビュー動画を簡単に作成しましょう。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、あなたのストーリーを個性的に演出します。
結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。
会社のステークホルダーや主要顧客を対象にしたプロフェッショナルな60秒の「年次レビュー動画メーカー」プレゼンテーションを開発し、ビジネスの1年間の成果をクリーンでデータ駆動のビジュアルと自信に満ちた明確なトーンで紹介し、HeyGenのAIアバターを活用して洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現します。
オンラインコミュニティ向けの30秒の「リキャップ動画」を制作し、最近のイベントやプロジェクトを要約し、速いペースでエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを使用し、クイックカットと「ダイナミックテキストアニメーション」で重要なポイントを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って簡単に作成します。
意欲的なコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーを対象にした75秒の「年次レビュー動画ジェネレーター」ショーケースをデザインし、HeyGenの機能を現代的で指導的なビジュアルアプローチで紹介し、明確な例を用いてプラットフォームの多様なテンプレートとシーンを活用し、使いやすさを示します。
クリエイティブエンジン
スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます
プロンプトネイティブなビデオ作成
Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。
エンドツーエンドのビデオ生成
Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。
構造と意図で構築
タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。
よくある質問
HeyGenはどのように効果的な年次レビュー動画ジェネレーターとして機能しますか？
HeyGenは、AI機能を活用してスクリプトや生の映像を魅力的な年次レビュー動画に変換する優れた年次レビュー動画ジェネレーターです。直感的なドラッグ＆ドロップ編集とさまざまなビデオテンプレートを提供し、クリエイティブなプロセスを効率化します。
HeyGenはどのような機能を提供して個別のリキャップ動画を作成できますか？
HeyGenは、写真や動画をアップロードし、背景音楽を追加し、ダイナミックなテキストアニメーションを組み込むことで、個別のリキャップ動画を作成する力を与えます。また、先進的なボイスオーバー生成とAIアバターを活用して、個人的な思い出やビジネスのハイライトを効果的に伝えることができます。
年次レビュー動画のビジュアルとオーディオを簡単にカスタマイズできますか？
はい、HeyGenは年次レビュー動画のための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートから選択し、自分のメディアを統合し、ダイナミックなテキストアニメーションを調整し、背景音楽とボイスオーバー生成を微調整して、ビジョンに完璧にマッチさせることができます。
年次レビュー動画を作成した後、どのようにソーシャルメディアで共有できますか？
HeyGenで年次レビュー動画が完成したら、プラットフォームはエクスポート＆共有プロセスを簡素化します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された形式で高品質のリキャップ動画を簡単にダウンロードでき、ハイライトをオーディエンスと簡単に共有できます。