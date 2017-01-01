年次レビュー動画ジェネレーター：簡単に1年を振り返る

ダイナミックなビデオテンプレートとAI機能を使って、魅力的な年次レビュー動画を簡単に作成しましょう。HeyGenのボイスオーバー生成を活用して、あなたのストーリーを個性的に演出します。

友人や家族とソーシャルメディアで共有するための、心温まる個人的な思い出を振り返る45秒の「年次レビュー動画」を作成し、温かく懐かしいビジュアルスタイルと心地よい背景音楽を採用し、HeyGenの効率的なボイスオーバー生成で重要な瞬間を語ります。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

会社のステークホルダーや主要顧客を対象にしたプロフェッショナルな60秒の「年次レビュー動画メーカー」プレゼンテーションを開発し、ビジネスの1年間の成果をクリーンでデータ駆動のビジュアルと自信に満ちた明確なトーンで紹介し、HeyGenのAIアバターを活用して洗練された魅力的なプレゼンテーションを実現します。
オンラインコミュニティ向けの30秒の「リキャップ動画」を制作し、最近のイベントやプロジェクトを要約し、速いペースでエネルギッシュなビジュアルとオーディオスタイルを使用し、クイックカットと「ダイナミックテキストアニメーション」で重要なポイントを強調し、HeyGenのスクリプトからのテキストビデオ機能を使って簡単に作成します。
意欲的なコンテンツクリエイターや小規模ビジネスオーナーを対象にした75秒の「年次レビュー動画ジェネレーター」ショーケースをデザインし、HeyGenの機能を現代的で指導的なビジュアルアプローチで紹介し、明確な例を用いてプラットフォームの多様なテンプレートとシーンを活用し、使いやすさを示します。
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

年次レビュー動画ジェネレーターの使い方

直感的なAIプラットフォームを使って、1年の節目や思い出、ビジネスの成果を強調する魅力的なリキャップ動画を簡単に作成しましょう。

スタート地点を選ぶ
プロフェッショナルにデザインされたさまざまなビデオテンプレートから選択し、テンプレート＆シーン機能を活用してプロジェクトを効率的に開始します。
メディアをアップロードする
デバイスから簡単に写真や動画をアップロードするか、豊富なメディアライブラリ/ストックサポートにアクセスして、すべての思い出をまとめます。
音声とビジュアルを追加する
ボイスオーバー生成機能を使用して自然な音声を生成し、1年のハイライトに魅力的なナレーションを追加して物語を強化します。
レビューをエクスポートして共有する
お好みのアスペクト比のリサイズ＆エクスポートオプションを選択して、年次レビュー動画の傑作を完成させ、オーディエンスと簡単に共有します。

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

年間のビジネス成功を紹介

ビジネスの年間成果と顧客の成功を、魅力的なAI駆動の年次レビュー動画で強調します。

よくある質問

HeyGenはどのように効果的な年次レビュー動画ジェネレーターとして機能しますか？

HeyGenは、AI機能を活用してスクリプトや生の映像を魅力的な年次レビュー動画に変換する優れた年次レビュー動画ジェネレーターです。直感的なドラッグ＆ドロップ編集とさまざまなビデオテンプレートを提供し、クリエイティブなプロセスを効率化します。

HeyGenはどのような機能を提供して個別のリキャップ動画を作成できますか？

HeyGenは、写真や動画をアップロードし、背景音楽を追加し、ダイナミックなテキストアニメーションを組み込むことで、個別のリキャップ動画を作成する力を与えます。また、先進的なボイスオーバー生成とAIアバターを活用して、個人的な思い出やビジネスのハイライトを効果的に伝えることができます。

年次レビュー動画のビジュアルとオーディオを簡単にカスタマイズできますか？

はい、HeyGenは年次レビュー動画のための広範なカスタマイズオプションを提供します。さまざまなビデオテンプレートから選択し、自分のメディアを統合し、ダイナミックなテキストアニメーションを調整し、背景音楽とボイスオーバー生成を微調整して、ビジョンに完璧にマッチさせることができます。

年次レビュー動画を作成した後、どのようにソーシャルメディアで共有できますか？

HeyGenで年次レビュー動画が完成したら、プラットフォームはエクスポート＆共有プロセスを簡素化します。さまざまなソーシャルメディアプラットフォームに最適化された形式で高品質のリキャップ動画を簡単にダウンロードでき、ハイライトをオーディエンスと簡単に共有できます。