年間レビュー要約生成ツール: 魅力的なビデオを迅速に作成

時間を節約し、従業員の成長を促進します。HeyGenのAIアバターを使用して、説得力のある要約ビデオを生成します。

結果が気に入りませんか？
これらのプロンプトのいずれかを試してください。

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

サンプルプロンプト1
個々の従業員と貢献者に、HeyGenを活用してパフォーマンスレビュー中に主要な成果を提示する方法を紹介する90秒のビデオを提供します。ビジュアルとオーディオスタイルは魅力的でポジティブであり、AIアバターが自信を持って成果を発表し、従業員の成長を促進します。
サンプルプロンプト2
部門の年間レビューを洗練されたデータ駆動型のプレゼンテーションに変えることを想像してください。部門長とL&Dプロフェッショナルを対象とした2分間のビデオで、HeyGenのAIパフォーマンスレビュー生成機能を示します。スクリプトからのテキストをビデオに変換し、メディアライブラリ/ストックサポートからのプロフェッショナルなビジュアルを組み合わせて、包括的なエンドツーエンドのビデオ生成を紹介します。
サンプルプロンプト3
小規模ビジネスオーナーと新しいHeyGenユーザーが、45秒のチュートリアルスタイルのビデオで年間レビューコンテンツを簡単に生成する方法を発見してください。テンポの速い、ユーザーフレンドリーなビジュアルスタイルと明るい声で、このプロンプトはHeyGenのすぐに使えるテンプレートとシーンを活用して、年間レビュー生成プロセス全体を簡素化することを強調します。
プロンプトをコピー
作成ボックスに貼り付け
ビデオが生き生きと作られるのを見る
クリエイティブエンジン

スタッフ不要。編集不要。あなたのAIビデオエージェントだけが働きます

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。

プロンプトネイティブなビデオ作成

Agentは、1つのプロンプトを完全なビデオに変換するために構築された最初のクリエイティブエンジンです。アイデアを説明してください。Agentは完全に構築された公開準備完了のアセットを返します。スクリプトを書いたり、アセットを管理したり、コンテンツを手動で組み立てたりする必要はありません。

エンドツーエンドのビデオ生成

Agentはビデオ作成プロセス全体を処理します。アイデアに基づいて明確で説得力のあるスクリプトを書き、トーンとメッセージに合った画像を選択し、自然で感情を意識したナレーションを追加し、洗練されたペーシングのための編集とトランジションを適用し、明確さとパフォーマンスのための字幕、タイミング、リズムを仕上げます。

構造と意図で構築

タイムラインと手動組み立てに依存する従来のワークフローとは異なり、Agentはゼロからビデオを構築します。各出力は目標に合わせて意図的に設計されています。メッセージとリズムからシーンフローと観客の適合性まで。結果は一貫性があり目的主導のビデオです。

レビュー

年間レビュー要約生成ツールの使い方

チームのパフォーマンスデータをAIで魅力的なビデオ要約に簡単に変換し、レビューのプロセスを効率化し、従業員の成長を促進します。

1
Step 1
レビューのデータを貼り付ける
年間レビューのコンテンツ、主要な成果、SMARTゴール、改善点を含めて、年間レビュー生成ツールに直接貼り付けてビデオ作成を開始します。
2
Step 2
ビデオテンプレートを選ぶ
パフォーマンスレビューを明確に提示するために設計されたさまざまなプロフェッショナルなビデオテンプレートから選択し、メッセージが効果的に伝わるようにします。
3
Step 3
AI要素を追加する
AIアバターを取り入れてメッセージを視覚的に表現し、パフォーマンスレビューのビデオにプロフェッショナルで魅力的なタッチを加えます。
4
Step 4
ビデオ要約をエクスポートする
最終的な年間レビューのビデオ要約をさまざまな形式でエクスポートし、エンドツーエンドのビデオ生成プロセスを完了して、簡単に共有および配布できるようにします。

使用例

Avatar IVを使用して、ハイパーリアリスティックな音声と動きで写真に命を吹き込みます。

パフォーマンスデータを簡素化し、レビューコミュニケーションを強化

複雑な年間レビューのデータを明確で魅力的なAI駆動のビデオ要約に変換し、効果的で影響力のあるフィードバックの提供を確保します。

よくある質問

HeyGenのAIパフォーマンスレビュー生成ツールは、年間レビュー要約ビデオの作成をどのように簡素化しますか？

HeyGenは高度なAI機能とAIアバターを活用して、レビューのスクリプトを魅力的なビデオ要約に変換します。このエンドツーエンドのビデオ生成プロセスには、ナレーション生成とドラッグアンドドロップ編集が含まれており、コンテンツ作成を効率化し、時間を大幅に節約します。

HeyGenを使用して、年間レビューのビデオテンプレートとブランディングをカスタマイズできますか？

もちろんです。HeyGenは多様なビデオテンプレートと包括的なブランディングコントロールを提供しており、会社のロゴや色を組み込むことができます。テンプレートを簡単に適応させて、主要な成果や改善点を効果的に強調できます。

HeyGenはレビューコンテンツをプロフェッショナルなビデオに変換するためにどのような技術的機能を提供していますか？

HeyGenはスクリプトからのテキストをビデオに変換し、自動的にナレーション生成と字幕/キャプションを生成してアクセシビリティを確保します。プラットフォームはまた、アスペクト比のリサイズとエクスポートを提供し、年間レビュー要約生成ビデオがさまざまなプラットフォームで洗練され、準備が整うようにします。

HeyGenはビデオベースのパフォーマンスレビューを通じて従業員の成長をどのように支援しますか？

HeyGenのAIアバターとビデオテンプレートを利用することで、明確で一貫性のある魅力的な年間レビューのビデオを作成し、SMARTゴールとフィードバックを強化できます。このビジュアルアプローチは、理解を深め、従業員の成長に大きく貢献することができます。